第13屆聯合盃作文大賽今頒獎 新北210名寫作好手出線

第13屆聯合盃全國作文大賽由聯合報系、新北市政府教育局共同主辦，今天在新北市府舉行新北市區賽頒獎典禮，新北共有8300名學生參與競賽，副市長謝政達、聯合報社長游美月也到場表揚脫穎而出的210位學生。

新北市副市長謝政達表示，新北市力推語文教育，自2012年至2019年市府共投入新台幣20億元，改造296所學校圖書館並新建18所公共圖書館，為推廣多元閱讀刊物，斥資超過2.5億元，購置圖書經費達4億元，透過網路推廣電子書，充實圖書資源、打造多元閱讀環境，同時也在209校建置國中小多元化閱讀圖書角及多元閱讀刊物，藉閱讀與寫作拓展視野。

今年比賽以日常生活及新聞題材命題，高中職組第一名三重高中李宙耕「我看網紅崛起」作品獲得優勝，他以脫序行為與知識經營的兩種網紅類型對照，指出後者在流量上較為吃虧，即時熱度才是登上排行榜的王道，但文章也指出，「網紅建立的不只是個人品牌的形象，更要背起沉重的社會責任」。

國中九年級第一名崇林國中翟禹瑄「網路發言二三事」，環繞「言論責任」的核心抒論，寫出「隔著螢幕，卻像隔著一整個世界」，更用「網路是一把槍」等比喻點出其網路的影響力；國中八年級組第一名福和國中洪于庭以「難忘的笑聲」獲得優勝，作者熱愛戲劇，進入劇團見習，將舞台上的宮廷故事跟自己的生活串聯。

國小高年級組第一名江翠國小陳宣慈以「可不可以不要這樣」為題獲得優勝，其中寫到「不努力讀書是負數，但破壞友誼也是負數，負負並不會得正，可不可以不要這樣？這句話是對她說，同時也在對我自己說。」友誼和好成績都是作者的最愛，用智慧和同學一起「共好」，小小年紀處事成熟，圓滿解決問題。