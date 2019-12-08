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承文化部之意藝術審查？ C-LAB：委託提案正常討論

2019-12-08 10:37聯合報 記者何定照／台北即時報導

藝術家崔廣宇是台灣重要中生代藝術家，作品常以行動質疑體制，曾兩度獲台新藝術獎。此次在空總做的作品以虛擬「超級雙峰生態文化園區」建案諷刺空總未來決策，他表示過程中如遭藝術審查，最後雖仍展出，計畫卻已遭閹割。

崔廣宇說，他早在紐約、舊金山駐村時，就和當地藝術圈討論居住問題，去年受空總C-LAB之邀參與「城市震盪」展，即表明想做土地開發主題。

崔廣宇說，在他作品構想中，虛擬建案「超級雙峰生態文化園區」中有豪宅、低收入住宅、藝術聚落等包山包海設計，猶如烏托邦、理想國；也訪談街友、風水師、開發商等角色乃至專業者都市改革組織OURs秘書長彭揚凱等各抒己見，共拍八支「發現空總真相」影片，建案說明和影片在展場並陳，甚至有假網站，好讓大眾以為空總真的要有新建案，進而激發討論。

他說，C-LAB一開始支持他主題，了解他真正想質疑者後，即屢稱「文化部會擔心」而阻擋，原因包括當時空總二期發展計畫卡在行政院、審預算時機敏感等，希望他延後作品。

「我的計畫等於被閹割。」崔廣宇表示，後來C-LAB雖仍讓他做，原本說好可在空總外部圍牆掛虛擬開發案「假廣告」吸引外部群眾，卻稱文化部自己要用，改掛文化部對空總的未來政策「真廣告」，包括「當代藝術、科技媒體」等字眼。雖然C-LAB之後讓他在圍牆另一邊的頂端掛上開發案假廣告，但面積與位置都遠不如原版位，帶入群眾的效果大減。

崔廣宇說，為此他只好自製傳單，近日頻在空總附近發送民眾，希望大家來參加今天下午在空總舉辦的論壇，一起來關注空總這塊地在官方手下究竟會如何。

C-LAB表示，他們作為專業的文化實驗場域，一向支持藝術的實驗創新，尊重藝術家創作理念與展示手法，絕未干預藝術家的創作，這次是C-LAB委託藝術家提案創作，過程中的討論不應被視為藝術審查。另因空總基地內相關修繕工程同步進行中，策展人與藝術家曾因應協商並更換展場，最終獲共識。

C-LAB說，未讓藝術家在外部圍牆掛建案假廣告，是因想避免藝術家的作品呈現和進行中的圍牆拆除工程、公建計畫說明混雜，造成民眾混淆，也就此事進行溝通協調，藝術家在了解園區現狀後，同意自行調整創作方向。不過崔廣宇說，在那狀況下，他怎能不同意，畢竟人、場景、資源、錢都已投下去。

C-LAB也說，他們除了主動協助藝術家佈展相關工作，力求展覽作品完善之外，亦支持藝術家辦理論壇，由策展人代表參與討論。C-LAB表示，崔廣宇稱干預創作內容及影響創作自由一事，絕非事實，也不會在藝文專業人士組成的C-LAB發生此事，他們會虛心接受各界批評指教，如有未足之處會持續檢討改進。

藝術家崔廣宇在空總展出「超級進化：台北超級雙峰生態文化園區開發案」，以虛擬建案希...
藝術家崔廣宇在空總展出「超級進化：台北超級雙峰生態文化園區開發案」，以虛擬建案希望喚起大家共同討論空總未來。記者何定照／攝影
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藝術家崔廣宇在空總展出「超級進化：台北超級雙峰生態文化園區開發案」，以虛擬建案希...
藝術家崔廣宇在空總展出「超級進化：台北超級雙峰生態文化園區開發案」，以虛擬建案希望喚起大家共同討論空總未來。記者何定照／攝影
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藝術家崔廣宇在空總展出「超級進化：台北超級雙峰生態文化園區開發案」，以虛擬建案希...
藝術家崔廣宇在空總展出「超級進化：台北超級雙峰生態文化園區開發案」，以虛擬建案希望喚起大家共同討論空總未來。記者何定照／攝影
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藝術家崔廣宇在空總展出「超級進化：台北超級雙峰生態文化園區開發案」，指C-LAB...
藝術家崔廣宇在空總展出「超級進化：台北超級雙峰生態文化園區開發案」，指C-LAB不讓他在外部圍牆掛原說好的假建案廣告，只能轉而掛在另端圍牆上方，版位效果差很多。記者何定照／攝影
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藝術家崔廣宇在空總展出「超級進化：台北超級雙峰生態文化園區開發案」，以虛擬建案希...
藝術家崔廣宇在空總展出「超級進化：台北超級雙峰生態文化園區開發案」，以虛擬建案希望喚起大家共同討論空總未來。記者何定照／攝影
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藝術家崔廣宇在空總展出「超級進化：台北超級雙峰生態文化園區開發案」，指C-LAB...
藝術家崔廣宇在空總展出「超級進化：台北超級雙峰生態文化園區開發案」，指C-LAB說文化部要在外部圍牆掛廣告，不能讓他依原定計畫掛假建案廣告。記者何定照／攝影
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藝術家廣告文化部

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