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昔戴斗笠唱軍歌健行 今沿途募發票她從學生走成主任

2019-12-07 22:33聯合報 記者卜敏正／即時報導

嘉義市宏仁女中自民國66年起，每年12月舉辦仁愛健行活動，以「我走1公里，你捐10塊錢」為口號、募集善款，作為校內學生急難救助金，今年由學生自行規畫活動，將健行募款加入學習單、定向越野闖關，讓活動更有趣，校內還有多名教師，30年前就讀宏仁就開始健行，直言「從小走到大，回味無窮！」

宏仁女中校長吳垣甫表示，仁愛健行是宏仁傳統活動，今年強調學生要「關心自己，也關心別人」，健行時也要協助創世基金會募發票，透過個人小小力量，讓植物人得到更好醫療照護；此外，學生也從活動中認識、關懷鄉土，就像校內多名教師，從學生時期健行、認識嘉義，而今又回到母校為同學服務。

「以前要戴斗笠走25公里！」學務主任陳惠茹回憶過往表示，30年前初入宏仁，依照學校規畫好路線，以班級為單位，同學們戴斗笠沿路唱軍歌、聖歌建行，中午就到某個學校休息、吃便當，老師帶學生們玩遊戲，下午再往回走，約4點回到學校。

她說，就讀大學加上出社會，期間有8年沒機會參與健行，回校園任教後，發現學生更有創意，在斗笠彩繪、裝飾成巫師帽，製作標語、特色班旗，每年健行路線也有變化，可能來回中正大學、環蘭潭、走到嘉義公園，路線也逐漸縮短，但今年特別的是，學生自行規畫路線、活動。

陳惠茹說，108課綱強調素養導向，今年仁愛健行活動交由童軍團學生設計，由地理科教師李秀冰指導，結合課堂所學以及女童軍活動經驗，從路線規畫、探勘到定點活動設計、學習單、地圖製作，都是學生自己動手做。

吳垣甫表示，今年仁愛健行依同學規劃，打破班級建制分成40組，師生們從「森林之歌」出發，沿途行經製材所、鐵道車庫園區、北門驛站、檜意森活村、獄政博物館、市政府、城隍廟、東市場，最後於嘉義公園孔廟舉行祭孔祈福儀式，祝願宏仁的孩子學習有長足進步，品德也能增進。

宏仁女中校長吳垣甫今天帶領學生仁愛健行。記者卜敏正／攝影
宏仁女中校長吳垣甫今天帶領學生仁愛健行。記者卜敏正／攝影
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校長吳垣甫（左）稱讚高二忠班學生許家瑜、黃方宜，仁愛健行路線、活動都有完善規畫。...
校長吳垣甫（左）稱讚高二忠班學生許家瑜、黃方宜，仁愛健行路線、活動都有完善規畫。記者卜敏正／攝影
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陳惠茹（右）等7名宏仁教職員，從學生時期一路走到現在，直言「回味無窮！」記者卜敏...
陳惠茹（右）等7名宏仁教職員，從學生時期一路走到現在，直言「回味無窮！」記者卜敏正／翻攝
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宏仁女中今年仁愛健行從森林之歌出發。記者卜敏正攝影
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宏仁師生到嘉義公園孔廟舉行祭孔祈福，蔥、芹、蒜分別代表聰敏、勤快、有勝算。記者卜...
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