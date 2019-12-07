昔戴斗笠唱軍歌健行 今沿途募發票她從學生走成主任

嘉義市宏仁女中自民國66年起，每年12月舉辦仁愛健行活動，以「我走1公里，你捐10塊錢」為口號、募集善款，作為校內學生急難救助金，今年由學生自行規畫活動，將健行募款加入學習單、定向越野闖關，讓活動更有趣，校內還有多名教師，30年前就讀宏仁就開始健行，直言「從小走到大，回味無窮！」

宏仁女中校長吳垣甫表示，仁愛健行是宏仁傳統活動，今年強調學生要「關心自己，也關心別人」，健行時也要協助創世基金會募發票，透過個人小小力量，讓植物人得到更好醫療照護；此外，學生也從活動中認識、關懷鄉土，就像校內多名教師，從學生時期健行、認識嘉義，而今又回到母校為同學服務。

「以前要戴斗笠走25公里！」學務主任陳惠茹回憶過往表示，30年前初入宏仁，依照學校規畫好路線，以班級為單位，同學們戴斗笠沿路唱軍歌、聖歌建行，中午就到某個學校休息、吃便當，老師帶學生們玩遊戲，下午再往回走，約4點回到學校。

她說，就讀大學加上出社會，期間有8年沒機會參與健行，回校園任教後，發現學生更有創意，在斗笠彩繪、裝飾成巫師帽，製作標語、特色班旗，每年健行路線也有變化，可能來回中正大學、環蘭潭、走到嘉義公園，路線也逐漸縮短，但今年特別的是，學生自行規畫路線、活動。

陳惠茹說，108課綱強調素養導向，今年仁愛健行活動交由童軍團學生設計，由地理科教師李秀冰指導，結合課堂所學以及女童軍活動經驗，從路線規畫、探勘到定點活動設計、學習單、地圖製作，都是學生自己動手做。