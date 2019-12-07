台南進學國小百週年校慶 席開112桌百歲壽宴

台南市進學國小今天舉辦百週年校慶運動會，晚上辦理112桌百歲壽宴，大家歡聚一堂，一起為進學慶生，以達「進德樂學耀百年」。

日治時期1919年在孔廟海東書院創立了台南第三公學校，後改名為Su-e hiro末廣公學校，再更名為進學國小，今年滿一百週年。

校長周生民表示，為了讓更多校友、師生與家長可以參與，今年籌劃了一系列的慶祝活動，從愛心園遊會、4月8日的慶生活動-紀念雕塑揭牌及校史館整修、帶學生征服大凍山、何爺爺跳跳屋、校友回娘家大露營，張燈結綵迎校慶、到今天的校慶運動會及壽宴，把百週年慶祝活動帶到最高潮。

白天的校慶運動會，特別設計懷舊復古風及傳承氣息，首先是把進學國小棒球隊的加油戰歌，藉由校友葉國輝的口述，由學校合唱團小朋友復刻呈現，在運動團隊校友進場時，全校一起合唱，將場景拉回50年代。其次是貴賓和舞蹈班小朋友一起重溫課間活動時的土風舞。接著是國民健康操懷舊版，由低中高年級小朋友將三版國民健康操，融合在大會舞表演中。最後是三代同堂校友進場，由第一代阿公阿媽級學長，將進學國小的紅白運動帽，幫第二代爸爸媽媽戴上，再幫現在就讀進學的小朋友戴上。市長黃偉哲也來慶生，一起唱生日快樂歌，切生日蛋糕。

進學國小孕育了許多奮鬥有成的校友，這次共選出了37位傑出校友，如前台南市長辛文炳、張燦鍙，省議會議長及台南縣長高育仁，前財政部長郭婉容、大法官孫森焱、奇美實業董事長許文龍，前奇美博物館長潘元石，臺灣文學家葉石濤，隆美窗簾董事長郭麒麟、汽車銷售達人胡晶明、攝影大師柯錫杰、旅日棒球國手東方特快車郭泰源，國家棒球隊教練吳祥木、杜勝三、葉國輝，成大醫學院院長韓良誠等。