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921震碎新社高中90年歷史 校方跨海尋人喜獲回應

2019-12-07 18:11聯合報 記者喻文玟／台中即時報導

台中市新社高中創校90年，最早期是農業補習學校。20年前九二一地震校舍垮了，也震碎歷史。校方今年拜訪校友，口述重建歷史，老校友不約而同都提到1929年的校長三井康臣。校方寄信到日本三井校長老家，獲得他孫子回信，昨天校慶他帶著女兒返校，回憶祖父辦學的記憶。

校長歐靜瑜說，90年來歷經12次名稱更迭才變成「新社高中」，最早名稱是「東勢街二莊組合立東勢農林國民學校」、1945年更名「台中州立實踐農業學校大地館」是台灣最早成立3所農校之一；1979年把新綜、新社國中合併變成「新社國中」，後來升格成市立高中。

20年前九二一地震，大坑、新社災情慘重，校舍全毀，校史也震碎了。今年歷史老師劉俐君趁著90周年校慶開始重建校史、拜訪老校友，多數校友對1931年起擔任校長14年的三井康臣印象深刻。二戰結束後他回日本，但新社30周年校慶時他曾返台，還在學校操場撿了些石頭帶回日本紀念，足見其愛校之深。

歐靜瑜說，劉俐君老師根據半世紀前的畢業紀念冊，寄信到三井康臣北海道老家，信件附上Line ID、email…各種連絡方式，2週就獲得校長孫子三井直哉的回信，全校喜出望外，昨天他帶女兒三井紅葉到台灣，回顧祖父辦學足跡，駐足在老宿舍前拍照。

年約40歲的三井直哉說，祖父35年前過世，父執輩都是「灣生」，幼時常聽爸爸們講在台灣成長的故事。祖父是東京大學農學部畢業，「沒有食物就會發生糾紛、年輕人習農大家才會幸福」是他致力農業教育的理念，晚年70多歲仍熱愛運動，參加老人運動會田徑賽還摘金。

校長歐靜瑜說，三井直哉收到信後，選擇用Line回覆，他在東京創業，能從北海道老家輾轉收到信件，雙方都感到不可思議。三井康臣教書2年、擔任校長14年，能補上這段歷史，對新社高中意義非凡。

新社校園還有一處三井康臣住過的木造宿舍，雖已頹圮，三井直哉仍感覺親切，駐足流連說，「這是很奇妙的緣分，祖父的故事都是爸爸轉述…」，能重溫父親工作、父親成長的環境，是一段珍貴的跨海奇緣。

新社高中創校90年，九二一震垮校舍，也震碎校史，拜訪校友得知大家對1929年第二...
新社高中創校90年，九二一震垮校舍，也震碎校史，拜訪校友得知大家對1929年第二任校長三井康臣印象深刻，校方寄信跨海尋人，他的孫子三井直哉親自回信，昨天到台灣看爺爺辦學的點滴，駐足在爺爺住過的宿舍前。圖／新社高中提供
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新社高中創校90年，九二一震垮校舍，也震碎校史，拜訪校友得知大家對1929年第二...
新社高中創校90年，九二一震垮校舍，也震碎校史，拜訪校友得知大家對1929年第二任校長三井康臣印象深刻，校長歐靜瑜（右）和老師們寄信跨海尋人，他的孫子三井直哉（左）親自回信，昨天也到台灣看爺爺辦學的點滴。圖／新社高中提供
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新社高中創校90年，九二一震垮校舍，也震碎校史，拜訪校友得知大家對1929年第二...
新社高中創校90年，九二一震垮校舍，也震碎校史，拜訪校友得知大家對1929年第二任校長三井康臣印象深刻，校方寄信跨海尋人，他的孫子三井直哉親自回信，昨天也到台灣看爺爺辦學的點滴，駐足在爺爺住過的宿舍前。圖／新社高中提供
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新社高中歷史老師劉俐君，根據半世紀前的畢業紀念冊，寄信到三井康臣北海道老家，信件...
新社高中歷史老師劉俐君，根據半世紀前的畢業紀念冊，寄信到三井康臣北海道老家，信件附上Line ID、email…各種連絡方式，2週就獲得校長孫子三井直哉的回信，全校喜出望外。圖／新社高中提供
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新社高中創校90年，九二一震垮校舍，也震碎校史。學校拜訪校友得知大家對第二任校長...
新社高中創校90年，九二一震垮校舍，也震碎校史。學校拜訪校友得知大家對第二任校長三井康臣印象深刻，校方寄信跨海尋人，他的孫子三井直哉親自回信，細數爺爺晚年生活和辦學理念。圖／新社高中提供
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新社高中創校90年，九二一震垮校舍，也震碎校史，拜訪校友得知大家對1929年第二...
新社高中創校90年，九二一震垮校舍，也震碎校史，拜訪校友得知大家對1929年第二任校長三井康臣印象深刻，校長歐靜瑜（中）和老師們寄信跨海尋人，他的孫子三井直哉（左）親自回信，昨天帶著女兒他的女兒名字：三井紅葉到台灣看祖父辦學的點滴。圖／新社高中提供
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東京大學北海道宿舍

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