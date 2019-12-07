太平國小喜迎百年校慶 百歲人瑞校友共切生日蛋榚

高雄市太平國小今天舉行100周年校慶慶祝大會，全校師生以活潑創意裝扮進場揭開序幕。高雄市副市長葉匡時與校友百歲人瑞劉桂臣奶奶，一起切生日蛋榚，歷任校長、家長會長、師生及社區民眾高唱生日快樂歌，祝太平國小百歲生日快樂。

今天也是劉桂臣奶奶的生日，葉匡時代表師生致贈一個小金元寶，祝她身體健康、生日快樂，劉奶奶笑得超開心。

太平國小創校100周年吉祥物是兩隻可愛的無尾熊，叫做「Q寶」與「Q妞」，是由全校師生票選出來，色彩美麗柔和，姿態靈活可愛，實體公仔佇立於童心園草坪，深受師生喜愛。

太平國小設置「百年紀念陶板牆」，由108年六年級畢業師生共同彩繪，由民族國小校長張宏仁帶領學校的陶藝團隊，一起為太平的師生進行技術指導，再行補色修正、上釉入窯及鑲貼。張宏仁曾在太平國小服務十數年，透過這次跨校合作，再度牽起太平情。

校慶表演活動十分精彩，太平國小校附幼小朋友的表演無敵超萌，扯鈴團隊及直排輪精彩炫技，還有小港國中熱鬧逗趣的電音三太子、鳳鳴國小震撼人心的十鼓隊、小港新住民關懷協會帶來溫婉美麗的新住民舞蹈，以及屢獲全國音樂比賽佳績的明義國中管弦樂團表演。在「時光廊道」與「AR&VR」虛擬實境展覽，學校更別具創意，透過老照片集錦，採用AR&VR新技術，讓過往的歲月歷歷在目，彷彿穿越時空，回到過去。

葉匡時表示，市府挹注許多經費改善太平國小軟硬體設施及環境，包含完成106年度無障礙電梯，107年學生可調式課桌椅更新及教室整修工程等，今年整建三棟校舍老舊廁所、小學部遊具汰換，優化學習環境及提高競爭力。為增進學習效果，目前也積極進行冷氣機及清淨機雙機裝設工作，全方位提升學習品質及校園環境。

教育局長吳榕峯肯定太平國小歷年來全校師生的努力與奉獻，也感謝社區民眾及校友的協助，共同成就太平國小的成長與進步。