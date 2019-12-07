影／模擬水牛屁聲超逼真 宜蘭小學生獲兒童動畫特優

第11屆信誼兒童動畫獎今頒獎，今年首設兒童創作組，宜蘭順安國小中山分校四年級學生的作品「愛放屁的水牛」和台中龍港國小三至六年級學生作品「呃～」同獲特優。專業組則由旅加拿大導演陳柏謙的「魚生」拿下首獎；國際組首獎為加拿大作品「狐狸與鴿子」。

信誼基金會董事張杏如表示，信誼今年首設兒童創作組，收到169件小學生作品，比她想像中還多，最後有34件入圍，並選出特優二組、優選三組、佳作11組。她用「驚喜」和「感動」來形容這些作品，為此特別增設入選獎，讓其他入圍的18組都獲獎，希望鼓勵更多兒童投入創作，勇敢說自己的故事。

宜蘭順安國小的作品「愛放屁的水牛」，描述一隻水牛老愛放臭屁，其他動物為了不破壞友誼，選擇不說破，但給水牛吃香屁瓜，吃了以後放出香屁，沒想到竟有一顆「漏網之瓜」，創造出乎意料的結局。

評審團表示，這部作品中的動物是立體造型，角色格外生動，且用魚絲線控制各種動物「躲屁」的動作，費足苦心。配音也自然不做作，放屁聲喜感十足，讓人看了感到放鬆、溫暖。負責貢獻放屁聲的四年級林柏昇也在台上示範。