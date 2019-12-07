高雄青年文學獎千件作品參賽 得獎作品具生命感染力

高雄市立圖書館、高雄文學館舉辦「108年高雄青年文學獎」，為12至30歲熱愛文學創作的青年搭建舞台。從超過千件的來稿中，評選出26件頂尖作品，今天頒獎。嚴翊以兩篇風格截然不同的小說〈母狗〉、〈我愛我媽〉同時拿下19-30歲短篇小說類首獎、三獎。

高雄市立圖書館董事長林思伶表示，高雄青年文學獎14年來陪著青年創作者耕耘，今天的頒獎現場，看到前代得獎者回來當評審，可以感受到深刻而實在的傳承。對讀者而言，看新詩容易懂新詩難、看散文容易但遺忘難、看小說不容易但不會忘。她勉勵得獎者，創作過程雖然孤獨，其成就卻能不凡，能堅持下去是最值得尊敬的力量。

新詩類評審凌性傑指出，今年的得獎作品具有強大的生命力和感染力。16-18歲新詩首獎得主歐孟哲，畢業於高雄中學，現就讀於台大社會系，以〈我在公共浴室隔著鏡子看你〉純熟的詩語言，挑戰性別身體的公眾性。

19-30歲短篇小說類得主嚴翊，創下這個獎項首次由同一人獲得兩獎記錄，以兩篇風格截然不同的小說〈母狗〉、〈我愛我媽〉同時拿下短篇小說類首獎、三獎。

「高雄青年文學獎」今年首次設立的圖文創作類，讓不少圖像創作者得以跨界探路。主辦單位表示，雖首獎從缺，但在純文字傳統中的文學獎挑戰「圖像文學」，已成功引起話題，讓參與評審與參賽者更加期待未來發展。