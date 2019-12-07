聯合盃作文大賽首在宜蘭頒獎 得獎者：真心會獲得共鳴

第13屆聯合盃作文大賽宜蘭區初賽，1599人報名參賽，6組獲前5名優勝學生，今天在縣政府，由縣長林姿妙、聯合報發行部總經理楊大德頒獎，得獎學生、家屬、老師、校長等多人與會，同享榮耀。

得獎者中，高中高中職組第一名是蘭陽女中陳昀靖、國中九年級組第一名復興國中陳毅彰、國中八年級組第一名復興國中游耘如、七年級組第一名中華國中陳逸安、國小高年級組第一名北成國小郭詠淇、中年級第一名宜蘭國小詹逸凡。

陳昀靖從小六就開始，年年參加聯合盃作文賽，她建議寫好作文，可多練習，看作家怎麼寫；陳毅彰首次參賽也是國小，剛開始想試測能力，發現自己寫景較得心應手，建議作文之道，除了練習，就是多閱讀；游耘如在作文中寫出真實心聲，明明已經很努力，還是沒有好成績，反映成績不應是以分數來定義，寫好作文就是要把真實的心情寫出來，看文章的人一定會有共鳴。

縣長林姿妙感謝聯合報，讓孩子贏在起跑點，她表示，作文增長知識、邏輯、思考，希望多辦類似比賽，拼出好教育，繼續加油。

聯合報發行部總經理楊大德指出，聯合盃作文比賽連辦13年，一路走來很艱辛，宜蘭從第一屆參與至今，人家都說少子化少子化，但作文比賽參賽人數卻是逆向成長，可見得家長重視教育，而寫作是閱讀的延伸，作文除技巧外，培養創作力、組織力、分析能力，都是未來步入社會的競爭能力。

楊大德表示，作文大賽報名近1600名，得獎真的不簡單，代表寫作能力獲得認同，感謝縣府支持，首次在縣府舉辦頒獎典禮，分享榮耀，未來歲月裡，一起努力。

楊大德指出，去年聯合報調查即發現，閱讀比例愈來愈低，若數位與平面一起統計，有百分之40的人在過去一年是沒有閱讀，其中百分65沒買過書，距上次買書的時間是7.7年。