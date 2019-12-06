小學腦麻特教生當選模範生 父親感慨：孩子健康最重要

北市府今在長安國小舉行公私立國民小學108學年度第一學期模範生表揚大會，本學期接受表揚的學生中，文山特殊學校5年級的林知德罹患腦性麻痺，導致行動不方便也無法言語，但他仍樂觀不氣餒，慢慢復健，克服障礙，也熱愛運動。林知德的爸爸林羿軒表示，孩子的健康永遠是最重要的。

林知德目前表達方式有限，但不怕陌生人，常用迷人的笑容熱情回應，雖然病痛讓他在身體各種功能有所限制，但他的夢想卻無限寬廣，甚至夢想有一天能當選沙灘排球選手。兒子獲選模範生，爸爸林羿軒顯得相當開心，他表示，知德還有一個妹妹，難能可貴的是，透過教導，妹妹有時候也會跟哥哥玩，知道兄妹如何相處，在校也不怕被嘲笑，讓做父母的相當欣慰。

林羿軒也說，回過頭來看，他認為，「小孩子健康很重要」，對妹妹希望會希望學業進步，但對哥哥，會了解健康勝過一切；林羿軒說，「即使讀到高學歷，萬一突然發生什麼事情，一切都成空白。」，因此最希望孩子快樂學習，平安成長。

本次共選出4674位模範生，含特教生，各校推派1名代表接受表揚，當選模範生的學生，均具備品行優良、關懷行善、突破逆境、奮發學習等特質。