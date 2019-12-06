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亞洲餐旅印尼僑生 拿全國高中技藝競賽中餐烹飪金手獎

2019-12-06 19:19聯合報 記者鄭惠仁／台南即時報導

全國高級中等學校108學年度商業類學生技藝競賽5日落幕，台南市亞洲餐旅學校學生陳儷汶拿下中餐烹飪金手獎第八名，也是台南地區唯一在中餐烹飪項目獲獎。

今年全國高中商業類學生技藝競賽，3日起在桃園中壢高商舉行，共有196所高中職1008名選手參賽，5日結束。亞洲餐旅學校學生陳儷汶勇奪金手獎。亞洲餐旅實習主任莊弘一表示，陳儷汶3年前離鄉背景，遠從印尼隻身來台灣求學，因對餐飲很有興趣，不顧家人反對，選擇就讀亞洲餐旅，並獲選加入校內中餐選手隊，跟隨指導老師徵戰大小比賽，也打下深厚的中餐烹飪基本功，能獲得金手獎，相當不易。

亞洲餐旅餐管科主任兼指導老師彭聖傑指出，陳儷汶積極度佳，尤其對於餐飲相關活動，都會主動參加，並協助老師課後教學工作，從不曾缺席及說苦，得知要代表學校參加商業類技藝競賽，是既興奮又擔心。因此，老師安排每天規律又嚴格的訓練，轉移學生的注意力，將阻力化助力，才能有好成績。

校長陳一鳴說，陳儷汶為印尼僑生，品行佳，學習態度及待人接物極優，各項表現相當優異。108學年度當亞洲餐旅首次招來東南亞僑生時，陳儷汶發揮印尼語專長，主動擔任翻譯，協助僑生各項事務的溝通協調，讓學校在僑建班的管理與輔導上得以迅速上軌道，師長與同學都稱讚，她一點都不居功。這次能在指導老師高張力的訓練下，學習到更專業的廚藝技巧，更為學校再奪「金手」的殊榮，是亞洲餐旅全體師生共同的驕傲。

台南市亞洲餐旅學校學生陳儷汶參加全國高級中等學校商業類學生技藝競賽，拿下金手獎。...
台南市亞洲餐旅學校學生陳儷汶參加全國高級中等學校商業類學生技藝競賽，拿下金手獎。圖／亞洲餐旅提供
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