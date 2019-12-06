亞洲餐旅印尼僑生 拿全國高中技藝競賽中餐烹飪金手獎

全國高級中等學校108學年度商業類學生技藝競賽5日落幕，台南市亞洲餐旅學校學生陳儷汶拿下中餐烹飪金手獎第八名，也是台南地區唯一在中餐烹飪項目獲獎。

今年全國高中商業類學生技藝競賽，3日起在桃園中壢高商舉行，共有196所高中職1008名選手參賽，5日結束。亞洲餐旅學校學生陳儷汶勇奪金手獎。亞洲餐旅實習主任莊弘一表示，陳儷汶3年前離鄉背景，遠從印尼隻身來台灣求學，因對餐飲很有興趣，不顧家人反對，選擇就讀亞洲餐旅，並獲選加入校內中餐選手隊，跟隨指導老師徵戰大小比賽，也打下深厚的中餐烹飪基本功，能獲得金手獎，相當不易。

亞洲餐旅餐管科主任兼指導老師彭聖傑指出，陳儷汶積極度佳，尤其對於餐飲相關活動，都會主動參加，並協助老師課後教學工作，從不曾缺席及說苦，得知要代表學校參加商業類技藝競賽，是既興奮又擔心。因此，老師安排每天規律又嚴格的訓練，轉移學生的注意力，將阻力化助力，才能有好成績。