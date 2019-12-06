畢展走秀融入環保元素 學生以「金紙」製成華服吸睛

治平高中家政群的畢業展將時尚美學融入環保元素，將衛生紙、紙漿、輕黏土、熱溶膠、泡棉、排油煙管等廢棄材料再利用，化身為一件件時尚新衣。今年經各班班內競賽後，選出6組作品，將於下午畢業展走秀展出。

其中，服裝技術者劉皓軒，以「迎福會」為主題，將粗糙的金紙打成紙漿，風乾製成服妝，整件服妝幾乎以金紙做成，再加入民俗風布料、紙雕等，體現春節及台灣民俗傳統氛圍。

劉皓軒說，有別其他組作品以布料製做服裝，希望透過作品顛覆衣服只能用布料做的觀念，此外他也提及，為了取得製衣所需的紙漿，還特別向金紙工廠購買未經印刷的金紙。

服裝技術者傅冠婷的作品「塔羅史詩」也頗具特色，以海洋環保為概念，加入許多海洋元素，服妝主要以科學方法將二手衣纖維固化製成，呈現白色浪花的意象，並以藍色打包帶勾勒出海浪波紋，模特的四肢及頭部也裝上以泡棉、保鮮膜做成的魚鰭。再以蝶谷巴特膠於胸前印上魚麟花紋點綴。

傅冠婷表示，就連妝容都有小巧思，除模特臉頰上印的水波紋路，眼上也畫上代表綠蠵龜的綠色眼妝。

作品「百花爭妍」則最為艷麗，以色彩豐富、柔軟的絲襪及可塑性強的鋁線製成花瓣，整件連身裙如百花爭豔，使模特宛如森林仙子。