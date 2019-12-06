親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
教育者有話說
大學考招
文教新訊
大學研究所
技職教育
中小學
國家考試
升大學甄選攻略
升學情報站
新知學習
觀點評論

蔡英文再爆抄韓政策？張善政：乾脆換我們執政不是更好

報應決殺令？印度獸醫強暴案4嫌「遭警擊斃」

畢展走秀融入環保元素 學生以「金紙」製成華服吸睛

2019-12-06 15:47聯合報 記者高宇震／桃園即時報導

治平高中家政群的畢業展將時尚美學融入環保元素，將衛生紙、紙漿、輕黏土、熱溶膠、泡棉、排油煙管等廢棄材料再利用，化身為一件件時尚新衣。今年經各班班內競賽後，選出6組作品，將於下午畢業展走秀展出。

其中，服裝技術者劉皓軒，以「迎福會」為主題，將粗糙的金紙打成紙漿，風乾製成服妝，整件服妝幾乎以金紙做成，再加入民俗風布料、紙雕等，體現春節及台灣民俗傳統氛圍。

劉皓軒說，有別其他組作品以布料製做服裝，希望透過作品顛覆衣服只能用布料做的觀念，此外他也提及，為了取得製衣所需的紙漿，還特別向金紙工廠購買未經印刷的金紙。

服裝技術者傅冠婷的作品「塔羅史詩」也頗具特色，以海洋環保為概念，加入許多海洋元素，服妝主要以科學方法將二手衣纖維固化製成，呈現白色浪花的意象，並以藍色打包帶勾勒出海浪波紋，模特的四肢及頭部也裝上以泡棉、保鮮膜做成的魚鰭。再以蝶谷巴特膠於胸前印上魚麟花紋點綴。

傅冠婷表示，就連妝容都有小巧思，除模特臉頰上印的水波紋路，眼上也畫上代表綠蠵龜的綠色眼妝。

作品「百花爭妍」則最為艷麗，以色彩豐富、柔軟的絲襪及可塑性強的鋁線製成花瓣，整件連身裙如百花爭豔，使模特宛如森林仙子。

治平高中家政群讓可回收資源以巧思混合異材質，再以創意混搭創造出治平家政群專屬的「奇幻時尚」美學。

作品「塔羅史詩」，以海洋環保為概念，二手衣纖維固化製成白色浪花的意象，並以藍色打...
作品「塔羅史詩」，以海洋環保為概念，二手衣纖維固化製成白色浪花的意象，並以藍色打包帶勾勒出海浪波紋，加上泡棉、保鮮膜做成的魚鰭。就連妝容都有小巧思，除模特臉頰上印的水波紋路，眼上也畫上代表綠蠵龜的綠色眼妝。記者高宇震／攝影
分享
作品「百花爭妍」以色彩豐富、柔軟的絲襪及可塑性強的鋁線製成花瓣，整件連身裙如百花...
作品「百花爭妍」以色彩豐富、柔軟的絲襪及可塑性強的鋁線製成花瓣，整件連身裙如百花爭豔，使模特宛如森林仙子。記者高宇震／攝影
分享
作品「迎福會」，將粗糙的金紙打成紙漿，風乾製成服妝，整件服妝幾乎以金紙做成，再加...
作品「迎福會」，將粗糙的金紙打成紙漿，風乾製成服妝，整件服妝幾乎以金紙做成，再加入民俗風布料、紙雕等，體現春節及台灣民俗傳統氛圍。記者高宇震／攝影
分享
治平高中家政群的畢業展將時尚美學融入環保元素，將衛生紙、紙漿、輕黏土、熱溶膠、泡...
治平高中家政群的畢業展將時尚美學融入環保元素，將衛生紙、紙漿、輕黏土、熱溶膠、泡棉、排油煙管等廢棄材料再利用，化身為一件件時尚新衣。記者高宇震／攝影
分享

衛生紙

延伸閱讀

相隔12年 台東專校恢復舉辦軍歌比賽

公寓火光驚動鄰 警：燒金紙造成恐慌恐觸法

燒金紙像燒房子 板橋暗夜火光嚇死人

馬拉松玩人體彩繪…網友批低俗、辣眼睛

相關新聞

讓台北上班族掉淚…這所學校31元午餐雙主菜配越光米

2019-12-06 11:16

永慶高中學生好幸福！午餐周周有黑娘媽黑豆漿加菜

2019-12-06 14:08

南科實驗中學「無塑園遊會」 蕉葉裝食物不用塑膠容器

2019-12-06 13:48

獎不完！全國語文競賽成績優 台南新營國小3特優2優等

2019-12-06 12:42

唱紅「暖暖」…僅一通電話 梁靜茹7日到暖暖國小獻唱

2019-12-06 09:05

校園我最棒／百年中女 跨45年樂儀隊大操演

2019-12-04 23:41

台南家齊高中 明年增1男生班

2019-12-04 23:29

推動機器人教育 君毅中學率先設立虛擬儀控實驗室

2019-12-04 19:58

熱門文章

讓台北上班族掉淚…這所學校31元午餐雙主菜配越光米

2019-12-06 11:16

唱紅「暖暖」…僅一通電話 梁靜茹7日到暖暖國小獻唱

2019-12-06 09:05

考生看過來！對付學測國寫思辨式寫作 有五大撇步

2019-12-06 05:07

學習歷程檔案不利弱勢生？總統一席話引發討論

2019-12-05 23:51

憂大學校長球員兼裁判 學生籲恢復稽核委員會監督

2019-12-06 10:30

學測思辨寫作拿高分 名師提點5步驟

2019-12-06 00:03

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top