書寫融入日常 台科大舉辦駐校藝術家書法展

多久沒有提筆寫字了？台灣科技大學舉辦「書寫日常書法展」，展出40件台科大駐校藝術家蔡耀慶的書法作品，除培養學生書法欣賞能力，透過貼近日常生活的題材拉近大眾與書法的距離，鼓勵更多學生寫字、接觸書法。

台科大駐校藝術家蔡耀慶，五歲起就在父親的要求下開始練書法，一寫就是40多年。熱愛書法藝術的他，大學原本就讀理工科系，畢業後決定轉換跑道進入台師大美術研究所進修。蔡耀慶不僅擅長傳統毛筆書法，更是國內鋼筆書法的名家，投入美術教育、推廣大眾書寫多年。

台科大校長廖慶榮表示，台科大和蔡耀慶老師的緣分始於20多年前，當時蔡耀慶老師還在台師大讀研究所時，便受邀到台科大書法社擔任指導老師。今年台科大換新中文字體校徽也是出自老師之手，台科大新字體以魏碑楷書呈現出台科大精實、剛硬的氣質與特色，期待同學們能從書法展中獲得啟發，多多嘗試練習寫字。

蔡耀慶表示，以前拿毛筆寫字是很自然的事，現在人卻沒什麼機會接觸書法，因此他希望讓學生從學習欣賞書法開始，能夠懂得欣賞，對書法不再感到陌生，他也鼓勵學生可以從鋼筆等硬筆書法開始學習，硬筆工具相較於毛筆更方便取得和準備，可以在日常生活中訓練寫字能力，從硬筆開始再慢慢接觸毛筆，期待讓更多人願意拿起筆寫字。

蔡耀慶說，寫書法的益處很多，透過練習書寫，形成一種規訓可以幫助小孩子校正行為，也能當作大人的生活排遣，除此之外，因為寫書法需要高度專注與手指運用，也有助於年長者調整呼息、刺激末梢神經，益處多多。