真實虛擬切換 國防醫學院與hTC創混合實境解剖教室
傳統醫學解剖課常常需要學生自行想像神經肌肉位置、如何收縮，不少學生想像不出來而感到挫折，如今新科技翻轉這項困境。國防醫學院與hTC合作首創全台最大混合實境解剖學教室，虛擬實境（VR）結合擴增實境（AR），學生只要穿戴頭戴式顯示器，就可快速在真實與虛擬情境切換互動，掌握解剖學知識。
國防醫學院研究發展室主任馬國興表示，目前導入的混合實境教材由國防醫學院教師審議中文內容，裏頭有超過5500種擬真的結構器官、超過500組生理動畫；另還有顯微解剖學內容，小至小腸的絨毛、乳糜管、肌纖維、腎絲球體等都清晰可見，突破過去平面教材的學習瓶頸。
國防醫學院生物解剖學研究所江明憲博士表示，解剖學是醫學很重要的基石，混合實境的學習方式可幫助學生大幅提升臨床解剖學的理解能力，日前找來國軍高級緊急救護員體驗，救護員表示大幅提升對人體的想像力，對救護工作更有幫助。不過，這項工具無法取代大體老師，學生仍需要藉由實際操作才能了解人體觸感等知識。
江明憲表示，國防醫學院預計下學期正式將這項工具導入解剖學課程以及寒暑期的醫學營隊，未來可能應用在更多不同領域課程，助學生提升學習成效。
留言