太平國小首創住宿型小學 山區學生就學路不再艱難

2019-12-03 22:26 聯合報 記者 聯合報 記者 陳玫伶 ／即時報導



嘉義縣梅山鄉太平國小花費三年籌備規畫住宿型實驗小學，成為嘉義地區首創國小學生宿舍，今天下午2點舉辦啟用典禮，將為學生提供6間套房共28個床位，方便跨區及居住較遠的學生就學。

校長黃彥鈞表示，山區幅員廣大，許多學生每天要很早出門，如果下雨學生的就學路也容易因土石流被斷，其中太平國小龍眼分校學生在廢校後，只能每天由家長開車花1、20分鐘的路程到太平國小就學，非常辛苦。

太平國小老師為了讓山區學生免於每日的長途奔波之苦，並培養學生獨立自主、關懷他人個性，學校決定運用校內閒置空間修建學生宿舍。

黃彥鈞說，今年校內共有26位學生，但太平國小位於梅山中心，提供學生居住綽綽有餘，今年先行試辦，明年正式辦理，有學生表示，終於可以睡晚一點了！且他們升上國中也需要住校，所以居住在太平國小的學生宿舍可以提早適應宿舍生活，學習獨立。

太平國小位於海拔1000公尺的山區，學校附近的生態豐富，校方除了提供多樣化人文特色課程，也非常重視學生品格涵養，讓他們具備能面對未來生活挑戰的能力，吸引許多外縣市家長詢問就讀。