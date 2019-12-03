親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
教育者有話說
大學考招
文教新訊
大學研究所
技職教育
中小學
國家考試
升大學甄選攻略
升學情報站
新知學習
觀點評論

昔當家花旦兒入獄 竟爆罹癌爆肥狂瘦上下28KG

張善政槓上謝長廷：找我神救援 為何不出面說清楚

太平國小首創住宿型小學 山區學生就學路不再艱難

2019-12-03 22:26聯合報 記者陳玫伶／即時報導

嘉義縣梅山鄉太平國小花費三年籌備規畫住宿型實驗小學，成為嘉義地區首創國小學生宿舍，今天下午2點舉辦啟用典禮，將為學生提供6間套房共28個床位，方便跨區及居住較遠的學生就學。

校長黃彥鈞表示，山區幅員廣大，許多學生每天要很早出門，如果下雨學生的就學路也容易因土石流被斷，其中太平國小龍眼分校學生在廢校後，只能每天由家長開車花1、20分鐘的路程到太平國小就學，非常辛苦。

太平國小老師為了讓山區學生免於每日的長途奔波之苦，並培養學生獨立自主、關懷他人個性，學校決定運用校內閒置空間修建學生宿舍。

黃彥鈞說，今年校內共有26位學生，但太平國小位於梅山中心，提供學生居住綽綽有餘，今年先行試辦，明年正式辦理，有學生表示，終於可以睡晚一點了！且他們升上國中也需要住校，所以居住在太平國小的學生宿舍可以提早適應宿舍生活，學習獨立。

太平國小位於海拔1000公尺的山區，學校附近的生態豐富，校方除了提供多樣化人文特色課程，也非常重視學生品格涵養，讓他們具備能面對未來生活挑戰的能力，吸引許多外縣市家長詢問就讀。

太平國小為了紀念任期最長的第九任校長陳清水，感念陳清水對早期山區教育的貢獻，也特別將學生宿舍命名為「清水學苑」。

太平國小今天舉辦學生宿舍啟用典禮，邀請當地仕紳及學生共襄盛舉。圖／黃彥鈞提供
太平國小今天舉辦學生宿舍啟用典禮，邀請當地仕紳及學生共襄盛舉。圖／黃彥鈞提供
分享
太平國小今天舉辦學生宿舍啟用典禮，邀請當地仕紳及學生共襄盛舉。圖／黃彥鈞提供
太平國小今天舉辦學生宿舍啟用典禮，邀請當地仕紳及學生共襄盛舉。圖／黃彥鈞提供
分享
太平國小為了紀念任期最長的第九任校長陳清水，感念陳清水對早期山區教育的貢獻，也特...
太平國小為了紀念任期最長的第九任校長陳清水，感念陳清水對早期山區教育的貢獻，也特別將學生宿舍命名為「清水學苑」。圖／黃彥鈞提供
分享

宿舍嘉義廢校

相關新聞

旺宏科學獎揭曉 東女成績亮眼紅麴菌與幼蜂健康獲銀獎

2019-12-03 18:29

高職生勝高中生 全國高中英文單字大賽樹德家商8連霸

2019-12-03 16:58

盼了64年！育賢國中環校步道啟用 老中青三代校友漫步

2019-12-03 12:40

假如廁所是運動場！ 國小廁所主打運動主題風

2019-12-03 11:42

趕快報名 北9縣市高中生文學獎第1名10萬元全國最高

2019-12-02 11:09

高中孩畢旅4天自理4餐 單親媽自責：只能給1500元

2019-12-02 10:58

「高中的諾貝爾獎」旺宏科學獎 兩人同摘金

2019-12-02 00:16

國高中學科 將可用本土語文教學

2019-12-02 00:15

孩子如何寫好作文？ 聯合盃作文大賽南區邀專家解析

2019-12-01 18:21

大象氮氣牙膏、AI分類垃圾 高中生奪旺宏科學獎

2019-12-01 17:56

竹縣文山國小華山國中 奪教育部藝術教育貢獻獎

2019-12-01 16:07

聯合盃作文大賽引領多元命題 加碼家長座談座無虛席

2019-12-01 15:10

聯合盃全國作文決賽登場 金門區202人參賽

2019-12-01 14:59

聯合盃作文賽新北1055人應戰 考題竟有電玩角色扮演

2019-12-01 13:44

聯合盃作文大賽花蓮今頒獎 得獎學子進軍全國決賽

2019-11-30 17:42

高中師：助學生及早定向 無須樣樣通

2019-11-30 01:00

高中生怎對準升學目標？家長兩樣情

2019-11-30 00:46

高中學習歷程 大學參採定案

2019-11-30 00:42

學區內沒新生 南市億載國小漁光分校仍爆滿

2019-11-29 23:22

這所國小分校人數已飽和 低調到請家長不要呷好逗相報

2019-11-29 19:24

六和高中辦營隊 邀國中生探索職涯

2019-11-29 15:41

台南五校聯合音樂會 「葉石濤」都會笑

2019-11-29 14:00

丟的垃圾去哪裡？新北市國小帶學生參觀焚化廠、回收廠

2019-11-29 12:26

雄女體驗場域「我的健康執事」 AI數據運動分析建議

2019-11-29 11:28

肯定人文社科的心血 興大闢「興傳書房」典藏教師著作

2019-11-28 14:59

不怕南韓對手高出一個頭 龜山少棒徐生明盃三連霸奪冠

2019-11-28 12:51

學校旁長滿「綠金」？南科實驗中學師生初體驗原來如此

2019-11-28 12:47

感恩節來了！這間學校大啖火雞肉飯還教你說英語

2019-11-28 12:18

台東賓茂國中地板滾球隊 獲全國地板滾球錦標賽季軍

2019-11-28 10:16

窮孩子拿世界少棒冠軍 政府幫他蓋了一棟房子

2019-11-27 19:31

不是原住民！姊妹獲全國語言競賽魯凱族語朗讀特優第一

2019-11-27 17:17

國中生涯衝一波 國3生胡馨云拿全國語文賽作文特優

2019-11-27 17:13

小六染毒入校感化 17歲終於懂愛與父母和解

2019-11-27 16:53

星國女排進宜蘭國華國中PK 校方：教室在世界

2019-11-27 15:16

鹹菜開箱！關西石光國中手腳並用做鹹菜 落實食農教育

2019-11-27 14:39

音樂比賽德光大滿貫 以國中生為主的管樂團擊敗高中生

2019-11-27 14:27

走美術路遭質疑…學生用畫作訴說 八德國中美術班開展

2019-11-27 13:32

都會高中生深入山林吊橋 看見城鄉資源差異

2019-11-27 12:26

非基改國產豆漿入校園 南部縣市國中小年喝50萬杯

2019-11-27 11:24
看更多

熱門文章

400多名港生「逃難」台大 數十戶教職員、家長供寄宿

2019-12-03 01:05

曾被朋友罵無聊...他堅持揭發中州科大學術醜聞

2019-12-03 12:25

高職跨科申請科大自傳多著墨 普通高中生多備3件作品

2019-12-03 09:18

PISA評比 我數學全球第5、科學第10、閱讀17名

2019-12-03 16:12

首例！論文不符專業 研究所遭勒令停招

2019-12-02 23:55

獨／首件大批原民遺骨歸還案 馬遠祖先兩年後還沒回家

2019-12-03 10:04

明年二月就要用...高中歷史第二冊 零版本過關

2019-12-03 00:42

489人申請訪問生 台大港生報到率約8成5

2019-12-03 00:31

「不只是一間學校的問題」學界籲落實教學品保機制

2019-12-02 23:59

籲先教會學生基礎 李家同：不要戴VR眼鏡決定教育政策

2019-12-03 15:36

台灣略遜一籌！大陸打敗新加坡 PISA評比躍三冠王

2019-12-03 19:16

刪臉書IG 他苦讀半年獲金融分析師共20證照

2019-12-03 15:48

阿兵哥吃的罐頭菜大變身 樹德家商辦軍民創意料理賽

2019-12-03 09:41

多元表現成升科大主戰場？ 師憂教育資源不均

2019-12-03 09:55

祖先遺骨返還案 馬遠村長：盼台大出錢建紀念碑

2019-12-03 10:19

高職生勝高中生 全國高中英文單字大賽樹德家商8連霸

2019-12-03 16:58

立志當獸醫 北科附工學生奪全國農業技藝競賽第一

2019-12-03 16:57

旺宏科學獎揭曉 東女成績亮眼紅麴菌與幼蜂健康獲銀獎

2019-12-03 18:29

「公費優勢不再」戲曲學院 朝偏鄉弱勢招生

2019-12-03 00:24

假如廁所是運動場！ 國小廁所主打運動主題風

2019-12-03 11:42

高餐金牌國手謝協益獲教育部技職之光 3人獲技職傑出獎

2019-12-03 16:55

盼了64年！育賢國中環校步道啟用 老中青三代校友漫步

2019-12-03 12:40

歡迎在職、跨校共學 台師大表演所下學期首開夜間課程

2019-12-03 10:56

會考生活英語／【美食篇】 煮玉米濃湯

2019-12-03 12:00

台南應用科大音樂系18教師奏世界名曲 明晚免費欣賞

2019-12-03 15:13

跟罐頭遊具說拜拜 中山大學創新遊具街頭邀兒童體驗

2019-12-03 15:51

北醫大學生傳愛非洲 每年飛逾萬公里兒童牙科義診

2019-12-03 12:35

高職學習歷程 技專參採定案

2019-12-03 14:22

新北拉近學子距離 找Youtuber林辰分享跨域閱讀

2019-12-03 15:18

國際身障者日 教團指資源班生師比太高不利融合教育

2019-12-03 11:32

返還先人遺骨協商 馬遠部落：有感受台大誠意

2019-12-03 14:22

台大原民遺骨返還延宕 管中閔：部落決定後會全力配合

2019-12-03 14:22

高職生強化多元表現 家長憂加重資源不均現象

2019-12-03 14:24

高教拓生源 戲曲學院開碩班 傳藝進修免登陸

2019-12-03 00:00

靠修車技能奪世界冠軍 吳昶緯獲選技職之光

2019-12-03 18:26

太平國小首創住宿型小學 山區學生就學路不再艱難

2019-12-03 22:26
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top