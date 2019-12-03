假如廁所是運動場！國小廁所主打運動主題風

2019-12-03 11:42 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ／高雄即時報導



高雄市小港區桂林國小改建30年的老廁所，結合「運動主題風」，打造出足球、游泳、棒球與籃球場域空間意象。下課鈴響學童就往廁所跑，小朋友說，上廁所就像走進運動場，隨時記得要多運動，很酷、又有趣。

桂林國小校長杜昌霖表示，舊廁所已經使用30年，向教育部申請經費改建，透過立委賴瑞隆協助，邀請國教署會勘，終於核准經費。廁所整建有許多別出心裁的設計，以鋼材、玻璃纖維打造出各種體育器材造型的裝置藝術，大至一顆球體，小至男女廁所的標示，兼顧實用、美觀。尤其採光、通風、潔淨與容易清理更是基本設計，每層樓都規劃無障礙廁所、淋浴間，顧及到不同使用者的需求，就連緊急求救鈴也特別設計，讓孩子如廁時能更安心與安全。

建築事務所的設計理念，結合桂林國小的校本課程、重點發展體育項目足球、游泳，以及校長的辦學理念多運動，將四個樓層分別規劃成運動主題風廁所，分別為足球、游泳、棒球和籃球的場域空間意象，在你要踏入廁所前，就像置身於運動場域一般。

一樓廁所的主題是足球場設計風格，除了男女廁中間有一顆大足球造型的洗手台，廊道上更有一顆超大足球的裝置藝術掛在天花板，兩側牆面是綠油油的草地組成的大足球場。二樓主題採游泳池設計，同樣在男女廁中間的洗手台佈置了一個大救生圈，兩側牆面掛上了不鏽鋼爬梯，營造出爬出泳池的感覺，在天花板上也拉了水道線，更考究的使用了和泳池一樣的壁磚與防滑磁磚。

三樓以時下最夯的棒球為主題，地板上畫了本壘板和打擊區，一個個棒球造型的洗手台分設於兩側鋪滿人工草皮牆面，非常搶眼。四樓則是高年級偏愛籃球場風格，地板牆面貼上木紋磚，籃球造型洗手台搭配上牆上的籃板，讓人想在這裡打球。

杜昌霖說，如廁是每個人的基本需要，小孩子常會因為廁所髒亂異味而不願上廁所，整建後的新廁所除了潔淨，更迎合小朋友活潑好動的天性，來上個廁所就像是去操場球場玩一趟似的。學校也致力於爭取老舊廁所整修改建的經費，上一棟是「最懂你的健康廁所」，這一棟「廁所就是運動場」，成為學生的最愛，下一棟的老舊廁所也即將發包施作。