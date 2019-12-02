明新科大攜手富邦人壽前進社區 提供在地化服務

2019-12-02 14:26 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ／新竹即時報導



明新科技大學深耕在地與服務社區，今天上午在校內藝文中心舉辦成果展開幕活動，展出教師帶領學生與課程結合，社區實踐行動的成果，教育部前政務次長姚立德也出席參觀明新科USR成果。

明新科大校長林啟瑞表示，自106年起，明新科大申請教育部「大學社會責任實踐計畫」補助，執行「在地實踐‧社區連結—明新科技大學以社區為基礎之區域認同發展計畫」已邁入第3年，由老師帶領學生走出校園，將課堂學習的專業帶入社區，透過課程來實踐大學社會責任(USR)，提高大學的公共性。

姚立德表示，在教育部任內他設計的高教深耕計畫加入USR理念、還有現在國發會推動的地方創生政策，大學都扮演了不可或缺的重要角色，學生透過學校特色課程深入社區互動，得到社區共嗚，進而產生溫度與特色，這些成果都可做為地方創生的發展基礎。

富邦人壽107年開始與明新科大合作志工服務，富邦人壽部長范德亮說，學生跟著老師、富邦志工在新豐、湖口、竹北等社區舉辦桌遊、手機教學、捏陶等活動，付出服務關懷，也能第一線了解社區與民眾需求，累積未來投入職場的經驗值。