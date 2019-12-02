趕快報名 北9縣市高中生文學獎第1名10萬元全國最高

2019-12-02 11:09 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ／桃園即時報導



桃園市武陵文教基金會與市府合作，舉辦第一屆北部九縣市高中生文學獎比賽，包括散文及新詩等兩個類別，總獎金將近50萬元，歡迎高中學子踴躍參加，一起激發創作潛能，市府也將持續支持寫作相關活動，為青少年的人文涵養、閱讀及寫作風氣扎根。

鄭文燦市長日前參加文學獎競賽宣傳活動，表示要完整表達個人思想及情感等，經過適當的訓練，而寫作就是訓練組織能力、情感表達及理性推理的好方法。網路媒體時代來臨後，寫作幾乎成為現代青少年的奢侈品，武陵高中等學校積極推廣寫作、閱讀等風氣，武陵文教基金會也積極舉辦寫作活動，提升學生的人文素養，期盼藉由舉辦本次文學獎，引領校園寫作風氣。

武陵文教基金會董事長邱奕志、常務董事兼執行長何良鴻表示，基金會成立以來不斷協助推動桃園市各項藝文展演活動，引進國内知名藝文團隊到桃園演出，提供民眾免費欣賞，以提升市民藝文素養，基金會在106、107學年曾單獨主辦桃園市高中生文學獎，創下桃園市學生文學獎獎金最高紀錄，投稿非常踴躍，這次與市政府共同主辦，並擴大辦理北部九縣市學生文學獎，創下全國純高中生文學獎最高獎金的紀錄，藉此鼓勵創作風氣發掘人才。

北部九縣市第一屆高中生文學獎包括散文及新詩等兩類競賽，散文以不超過2500字、新詩以不超過25行為原則，每一類個人參加件數不限，但得獎以最高名次之一篇為限，活動自即日起開始收件，至109年1月20日截稿，就讀基隆、台北、新北、桃園、新竹市、新竹縣與苗栗、連江、宜蘭縣，或設籍以上9縣市各公私立高中職學生包含進修部，都可以報名，活動相關資訊可至教育局官網查詢網址：https://reurl.cc/M79vM4。