高中孩畢旅4天自理4餐 單親媽自責：只能給1500元

2019-12-02 10:58 聯合新聞網 綜合報導



一名單親媽媽貼出高中小孩畢旅行程，指出4天行程中有4餐必須自理，讓她壓力很大。圖／取自 爆怨公社 分享 facebook

畢業旅行是多數學生最憧憬的事，然而卻有一名單親媽媽無奈表示，學校安排的行程大多都是逛街景點，4天下來有4餐得要自理，讓經濟不是很寬裕的她備感壓力，好險孩子非常懂事，回家後不只貼心買了2包豆干當紀念品，還剩餘100多元。其他網友認為，此行程全部都是讓學生逛街花錢，甚至要學生在遊樂園內自理用餐，直言「這種畢旅不去也罷」。

一名單親媽媽在臉書社團「爆怨公社」發文表示，孩子要去畢旅4天3夜，對經濟不寬裕的她而言「是沈重的負擔」，但仍拿出1500元讓孩子買零食、泡麵與到當地玩耍，然而竟發現學校安排的行程中，有4餐必須自理，包括在逢甲夜市、士林夜市、六福村、劍湖山等地。不過好險孩子很懂事，畢旅回家後還買了2包豆乾給家人吃，甚至剩下了100多元。

其他網友看完都頻誇「妳的孩子好乖」，並留言「這種畢旅不去也罷，整個行程都在逛街，相對花費就會很多」、「都逛免費景點，旅行社賺很大」、「自理四餐跟逛街花費應該很兇，高中又是很會吃的年紀，感覺這孩子不會亂花錢」。

有不少人對此行程有意見，有人說「遊樂園食物都很貴」、「這行程除了遊樂園以外幾乎都是自由行、購物行程，真的很不優」。也有人認為「看起來飯店住得不錯，可能因此壓縮到其他部分，只能排去不用錢的地方，不過以學生的想法，他們應該喜歡逛街大過於去看無聊的風景」。