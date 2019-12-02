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國高中學科 將可用本土語文教學

2019-12-02 00:15聯合報 記者陳宛茜／台北報導

籌備中的本土語文師資職前教育課程，將仿照全英語教學師培計畫，讓本土語文教師可用本...
籌備中的本土語文師資職前教育課程，將仿照全英語教學師培計畫，讓本土語文教師可用本土語言教授各學科。圖／聯合報系資料照片
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國、高中生三年後比照國小生，必修一門國家語言（本土語文），外界憂心學習效果不彰。教育部師資培育及藝術教育司司長鄭淵全透露，籌備中的本土語文師資職前教育課程，將仿照「全英語教學師資培育實施計畫」，讓本土語文教師可用本土語言教授各學科，讓本土語言融入學生生活中，而非只是一門語言課。

立法院於上周三讀通過「師資培育法」修正案，讓本土語文師資的培育有明確法源依據。鄭淵全說，預計明年正式啟動本土語文師資職前培育，目前已協調師資培育大學辦理閩、客語師資培育相關課程。

現階段國小本土語言教學，一周僅上一堂課，學生出了教室就不講，多年來被認為效果有限。鄭淵全說，未來本土語言教學延伸到國、高中，教育部也正和負責培育師資的大學研議，在相關師資課程加入「全本土語言教學」模組，讓教師可使用本土語言教授各學科。

目前教育部規畫的師資培育以閩、客語為主。鄭淵全說，教育部正與客委會協調，希望未來以客語為主要通行語地區的學校，進用師資時，以擁有客語教學認證的老師為優先。他舉例，此類學校擁有大量客家學生，若徵得學生與家長同意，本土語言教師便可用客語教授其他學科，如歷史、地理或數學，讓客語教學融入學生的日常。

教育部師資藝教司科長周佩君說，目前規畫的本土語文師資主要有三種管道：職前培育、教師在職進修第二專長與學士後專班。以現階段大量支援國小的本土語文教學支援工作人員為例，未來可透過為期兩年的學士後教育學分班，取得正式教師資格，成為專職的本土語言教師。

國教署上周也修正「國民中小學本土語言指導員設置要點」，將「本土語言指導員」改名為「本土語文指導員」，增訂評核方式，並要求指導員協助直轄縣、市撰寫本土教育整體推動方案。國教署組長武曉霞指出，目前此一本土語文指導員的員額仍按照舊制，各縣市教育局（處）轄區內學校校數於一百校以下者置一人，每多一百校便多設置一人，未來還會再依據需求評估人力。

國家語言客語教育部

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