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大象氮氣牙膏、AI分類垃圾 高中生奪旺宏科學獎

2019-12-01 17:56聯合報 記者馮靖惠／即時報導

被喻為「高中的諾貝爾獎」的「旺宏科學獎」今天舉行頒獎典禮。國立中山大學附屬國光高中謝謹暄，以自製工具輔助，深入剖析食蟲植物毛氈苔的捕食運動；國立宜蘭高中王奎鈞，改良課本裡製備氮氣的過程，設計出改良型的「大象牙膏噴發」實驗，兩人同獲金牌獎，獲得大學四年40萬元獎學金。

旺宏教育基金會表示，第18屆旺宏科學獎共有131所學校組成597支隊伍參賽，今年入圍學校也較往年更為多元，有多所社區高中、私立高中職與東部高中獲獎且隊數創新高，顯示旺宏教育基金會推展科普教育的具體成果。

其中，資訊組參賽作品件數成長近三成，尤其各類組獲獎作品都能善用資訊程式作為資料蒐集及分析工具；環保永續主題也是學生持續關注的焦點，這次獲獎作品包括運用AI技術進行垃圾分類處理、透過LED燈照射廢氣的方法監控工廠PM2.5排放，更有利用RFID傳輸技術，將家中電器用品電源操控整合在低耗能的遙控器上，減少電池使用而造成的污染。

謝謹暄以「探討毛氈苔腺毛的彎曲機制與捕食訊息傳遞」作品獲得金獎。謝謹暄從小受化學老師父親的啟發，對觀察植物有著濃厚興趣。他看到文獻中有關毛氈苔黏液被藥廠作為咳嗽新藥的資訊，希望能對這個食蟲植物進行深入了解，並以3D列印方式自製觀測工具、撰寫縮時攝影程式，整合高倍率USB顯微鏡及簡易樹莓派電腦，建立觀察、紀錄、演算系統，即時觀察捕食現象與機制。作品深入觀察毛氈苔腺毛彎曲的機制，以及分析捕食後消化的過程，建立詳細的腺毛彎曲及營養物質傳遞訊息的模型。

另外，王奎鈞的作品「氮氣牙膏：H+催化NH4Cl+NaNO2生成N2的研究」，改良課本裡製備氮氣的過程，同時探討反應物濃度、催化劑、溫度三個變因與反應速率之間的關係。他僅透過高中實驗室的簡單設備，即完成相當具有深度的作品，最後為提升反應的趣味性，運用此實驗設計出了一個改良型的「大象牙膏噴發」實驗，改透過氮氣取代以氧氣促使清潔劑產生噴發效果，更加提升作品完整性。

新北市林口高中學生李丞揚，利用AI深度學習，靠鏡頭判讀外觀訊號來進行垃圾的分類辨識，讓垃圾分類更聰明。李丞揚說，因為學校沒有AI相關課程，他都是利用課餘時間，上網自學找資料，前後花了半年研發出此系統。「假日都是我的工作日，時間永遠都不夠。」作品獲得銀獎和最佳人氣獎。

香港城市大學工學院院長、旺宏基金會董事郭大維表示，全台已有超過一半以上的高中職，參與過旺宏科學獎，期待所有學生可以大膽創新，勇敢嘗試，在科學研究道路上披荊斬棘。

教育部次長林騰蛟指出，十二年國教課綱，增加了科技領域，也在自然科學領域強調探究實作和跨領域能力，旺宏科學獎更提供了高中職學生加以實踐的機會。

旺宏科學獎召集人、交通大學生物科技學系講座教授吳妍華指出，未來是跨領域的時代，每個人都需要學習不同領域的知識，以生物領域來說，生物專利工程師、實驗藥物規畫等新型態的工作，都是非常需要跨領域的知能。

教育部次長林騰蛟（左）聆聽宜蘭高中王奎鈞學生改良高中實驗，做出既安全又具噴發感的...
教育部次長林騰蛟（左）聆聽宜蘭高中王奎鈞學生改良高中實驗，做出既安全又具噴發感的大象牙膏。記者馮靖惠/攝影
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新北市林口高中學生李丞揚，利用AI深度學習，靠鏡頭判讀外觀訊號來進行垃圾的分類辨...
新北市林口高中學生李丞揚，利用AI深度學習，靠鏡頭判讀外觀訊號來進行垃圾的分類辨識，讓垃圾分類更聰明，獲得旺宏科學獎銀獎和最佳人氣獎。記者馮靖惠/攝影
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國立中山大學附屬國光高中謝謹暄，以自製工具輔助，深入剖析食蟲植物毛氈苔的捕食運動...
國立中山大學附屬國光高中謝謹暄，以自製工具輔助，深入剖析食蟲植物毛氈苔的捕食運動，獲得旺宏科學獎金牌獎。記者馮靖惠/攝影
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