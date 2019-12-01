佛大藝術季好戲連連 三昧堂創意布袋戲音樂劇2日登場

2019-12-01 16:03 聯合報 記者 聯合報 記者 戴永華 ／宜蘭即時報導



佛光大學舉辦藝術季系列活動，明天（2日）下午安排一場別開生面的布袋戲音樂劇，邀請「三昧堂布袋戲團」演出新編戲碼《春雨》，不僅劇情內容創新，以「無戲台」的表演方式更是獨特，由操偶師、戲偶共同現身，走入觀眾席與戲迷近距離互動，值得欣賞。

佛大藝術季系列活動繼鋼琴王子陳冠宇與明華園歌仔戲轟動演出後，今年藝術季活動更精彩多元，上周安排「擊聲琴影音樂會」，邀請陸淯姿擊樂家、汪雅婷擊樂家到校表演；明天下午1點到2點半在學校的德香樓B104 演出三昧堂布袋戲的新劇，由迴響樂集原創配樂現場演出，歡迎有興趣民眾攜老扶幼觀賞。

負責籌辦藝術季的佛大創意與科技學院院長謝元富指出，這次演出的音樂劇碼《春雨》由大師嚴仁鴻編劇，引用地藏菩薩本願經內容，描寫主角香菱詠月放下仇恨的過程，觸動人心。演出時可讓觀眾清楚看到操作木偶的技巧，再藉由劇裡淒滄的音樂效果，觀者猶如身在其境。

三昧堂是個非營利團體，核心價值是分享與傳承，一般劇團都會想辦法用深色的緊身衣把操偶師藏起來，但三昧堂覺得操偶師自己就是表演的一部份，完全不用隱藏，是台灣第一個以舞台劇創新形式演出的布袋戲音樂劇。

這次三昧堂與迴響樂集合作演出，他們從2015年至今已經合作七齣布袋音樂劇，由迴響樂集原創現場配樂，「春雨」是其中最具有佛教意義的一齣戲。三昧堂至今年已完成180餘件作品，代表台灣前往中國大陸各地及日本、德國、英國、法國、荷蘭、馬來西亞和越南等國展演，深受歡迎。

另預告本月11日下午3點「音樂沙龍-大地之歌」，邀請女高音陳妍陵、次女高音林佳文、男高音黃元良、男中音許德崇等人演出。