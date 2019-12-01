聯合盃作文大賽引領多元命題 加碼家長座談座無虛席

2019-12-01 15:10 聯合報 記者 聯合報 記者 陳秋雲 ／台中即時報導



第13屆聯合盃全國作文大賽總決賽，中區競賽今天在台中明德中學舉行，包括苗栗、台中、南投、雲林、嘉義縣市共1050名學生參賽，議題寫作成為新趨勢，主辦單位現場加碼家長座談，請名師談如何加強閱讀素養因應大考，座無虛席。

中區考場湧入許多不少家長特地陪考生赴試，因今年國中會考作文以「青銀共居」入題，讓議題寫作成新趨勢。聯合盃作文總決賽早就以多元命題為特色，今年題目維持多元命題，以「圖片」、「電玩角色模擬」、「資訊圖表」等形式呈現，自訂題目。

高中職組題目要求考生參考5種跟能源相關的資訊圖表與研究報告，以未來世界台灣公民的身份寫信給現在的台灣人，題本首度雙面印製， 資訊量大，考驗學生的閱讀素養。

國小中高年級，題目是兩張照片雞蛋與石頭，自行組合，再寫出自己的想法。國中題目「勇闖世界」的實境遊戲，自己選一個角色， 敘述遊戲的點滴。

聯合報教育事業部經理柏建中表示，台灣各級學校都非常注重閱讀寫作語文教育，而聯合盃決賽的命題方式，讓學生看圖表自行命題，保有個人發想空間，鼓勵學生依生活經驗在不同題材的引導下，發展論述寫出個人想法及內心感受，勇敢思考標準答案以外的更多可能性。

主辦學校明德中學校長林衍陞表示，校方與聯合報都非常重視學生在閱讀與寫作的關鍵能力養成，學校新成立的小學部即將在109學年度開始招生，成為幼稚園到高中的完全學校。