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聯合盃作文賽新北1055人應戰 考題竟有電玩角色扮演

2019-12-01 13:44聯合報 記者張曼蘋／新北即時報導

第13屆聯合盃全國作文大賽總決賽今天分別在新北南山中學、台中明德中學、台南建興國中、金門金城國中四地同步登場，共2512名學生參加，全台到考率85.4%，其中北區1055人應戰，到考率83.5%。今年題目以「圖片」、「電玩角色模擬」、「資訊圖表」等多元形式呈現，且題本首度以A3尺寸雙面印製、偏學測知性題。

北區考場南山中學今天湧入1055人，到考率83.5%，許多宜蘭、花蓮考生家長特地北上陪考共襄盛舉。國小組題本以「雞蛋」、「石頭」2個物品，讓學生玩一場組合遊戲，希望引導學生細心觀察，啟發創意思維；國中組題本以「角色扮演遊戲」為題，讓學生自己選定角色、安排項目數值，透過角色選擇與數值安排，進而探索自我；高中組則以「能源教育」為主軸，從公民意識出發，開啟學生思辨力。

一名陳姓高中三年級學生表示，一拿到題本花了些時間看題，並從再生能源替代率不足的缺點下筆，這次參與大賽是為了接下來學測與備審資料做準備，想給自己多些經歷。另一名劉姓國中生則說，第一次看到角色扮演遊戲的題目，其中也選擇「財富」作為其中一項技能，雖然財富不代表一切，但需要財富才能成就事情。

為因應大考及108課綱變革，今天也另舉辦家長講座，邀請聯合報寫作教室資深講師范凱婷、柯惠馨及張日郡以「好讀周報」示範學生如何加強閱讀寫作素養，迎戰議題式作文。一名黃姓陪考家長表示，希望孩子能通過寫作能培養自己的自信。

此次聯合盃全國作文大賽總決賽由教育部國教署指導、聯合報系主辦，台師大華語文與科技研究中心、新北市中小學家長協會協辦及金門酒廠公司、樂學網、林教授教育集團贊助。

聯合報教育事業部總經理潘素滿表示，命題時除保有創意發想空間，也力求貼近當代生活經驗，鼓勵學生關懷社會脈動，在不同題材的引導下，讓學生對題幹的提問或現象，忠實寫出個人意見及內心感受，不必迎合特定框架矯揉造作，勇敢思考標準答案以外的更多可能性。

此外，聯合盃大陸賽區也在北京、上海、成都、杭州、武漢、河南、南京、晉江、瀋陽等地區舉辦，初賽就有30萬人參賽，約3萬人進決賽。除了有北京嘉德國際教育、北京海淀區作協、上海優賽公司、武漢長江日報、南京晨報、瀋陽晚報、成都筆尖文學社、杭州每日商報等單位連年支持外，今年新增上海新民晚報、河南漯河日報、晉江啓明星教育加入。

為鼓勵創作，參賽學生分成國小中、高年級、國七、國八、國九及高中職6組，分別取首獎一名，頒發獎金5000元及獎盃1座、獎狀1張；優等獎依感動、說服、創意三類各取10名共30人，頒發獎金2000元、獎狀1張。另為促進語文交流，特設兩岸評審獎，由台灣及大陸評審互評兩岸優秀作品，台灣得主可得獎金5000元及獎盃1座、獎狀1張。

總決賽得獎名單預計在本月30日於作文大賽網站公布，並寄送成績單，頒獎典禮1月19日舉行，詳細資訊可上聯合報教育服務官網「聯合學苑」或臉書粉絲團「東寫西讀」，洽詢電話 02-86925588分機5745。

第13屆聯合盃全國作文大賽總決賽北區考場湧入1055人、到考率83.5%。記者張...
第13屆聯合盃全國作文大賽總決賽北區考場湧入1055人、到考率83.5%。記者張曼蘋／攝影
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第13屆聯合盃全國作文大賽總決賽北區考場今天在新北南山中學舉行。記者張曼蘋／攝影
第13屆聯合盃全國作文大賽總決賽北區考場今天在新北南山中學舉行。記者張曼蘋／攝影
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新北市南山中學今天舉行第13屆聯合盃全國作文大賽總決賽，湧入1055人、到考率8...
新北市南山中學今天舉行第13屆聯合盃全國作文大賽總決賽，湧入1055人、到考率83.5%。記者張曼蘋／攝影
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