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32年首次！ 俄芭蕾名團秘密演 兩廳院企業夥伴專場招議

2019-12-01 08:44聯合報 記者何定照／台北即時報導

國家兩廳院成立32年，演出節目不論主辦或外租，都對大眾開放。但國家戲劇院11月29日演出首次全由企業相關單位主辦並悄悄包場，並未對外售票，公開系統上也全看不出紀錄，形同無外界知曉的秘密演出，引發表演藝術界不同意見，認為恐影響觀眾權益及表演團體申請檔期。

這場演出是由中華開發邀請俄國三大芭蕾舞團之一波修瓦芭蕾舞團，有國外觀眾在波修瓦芭蕾舞團官網看到該團將赴國家戲劇院演出，想買票來台看卻找不到演出場次，才知該場未對外開放。兩廳院副總監許美玲表示，這是兩廳院今年起首次實施的「企業夥伴專場」，由於企業想低調，因此未對外說明、公告。

許美玲說，兩廳院去年成立「企業夥伴」制度，許多長期贊助、支持兩廳院的企業都在列。其中贊助兩廳院逾十年的中華開發，提出想從今年起一年一次主辦、自邀演出並包場，兩廳院有感中華開發長期支持，因此同意回饋，主辦邀演、包場費用等全由中華開發出。

各場館由企業相關單位主辦表演節目並不少見，也常見企業埋單買全場座位招待員工、貴賓或公益團體，但全程未公開是第一遭，表演藝術界疑問法源問題。許美玲說，兩廳院身為行政法人，有其可自主範圍，已在內部擬「企業夥伴專場辦法」，規定所有企業夥伴全年專場總場次不能超過兩廳院總場次千分之三，也就是至多大約三場。

許美玲表示，兩廳院考量夥伴專場很嚴謹，首先是該企業夥伴必須長期支持兩廳院，第二是考量其他民間團隊需求，不得影響到整體場地資源運用，第三則是邀演節目的藝術性。像今年兩廳院大小廳共演出1022場，由兩廳院主辦、自製、活動類比率占22%，夥伴專場也放在此類，對民間團體申請檔期影響很有限。

表演藝術聯盟理事長林佳鋒表示，這種場館釋放檔期給贊助商的特殊模式，若場次很有限、也把關藝術性，方向並無問題，但要注意法源是否站得住腳。另外，波修瓦好不容易來台，兩廳院應一開始就思考多加場次，讓一般觀眾也看得到，何況由於已有企業邀演，加演場成本可以下降。

黑潮藝術執行長謝宗益則說，兩廳院稱主辦、活動類比率僅22%，但那是包括音樂廳等四個大小廳。他說，國家戲劇院演出因要裝台等，檔期都是以一周計算，一年最多四十多個檔期，民間團體申請難如登天，現在卻還要讓給企業，這次甚至一周只演一天，犧牲觀眾看表演權益。

許美玲表示，以戲劇院來說，兩廳院今年主辦、活動比率是44%，明年會更低。至於波修瓦為何沒加演，她說對方檔期很難喬，就他們所知只能演一場，且兩廳院早就框列預算，很難再另出錢加演。

波修瓦芭蕾舞團官網顯示11月29日在國家戲劇院演出，但兩廳院售票系統未顯示。記者...
波修瓦芭蕾舞團官網顯示11月29日在國家戲劇院演出，但兩廳院售票系統未顯示。記者何定照／翻攝
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波修瓦芭蕾舞團官網顯示11月29日在國家戲劇院演出，但台灣觀眾買不到。記者何定照...
波修瓦芭蕾舞團官網顯示11月29日在國家戲劇院演出，但台灣觀眾買不到。記者何定照／翻攝
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兩廳院舞團

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