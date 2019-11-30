聯合盃作文大賽花蓮今頒獎 得獎學子進軍全國決賽

2019-11-30 17:42 聯合報 記者 聯合報 記者 王燕華 ／花蓮即時報導



第13屆聯合盃全國作文大賽，今在縣府大禮堂舉行花蓮區初賽頒獎典禮，縣長徐榛蔚、聯合報發行展業部總經理楊大德與四維高中校長蔡忠和等人頒獎給得獎學子，勉勵他們明天在全國總決賽，能有好的表現。

花蓮縣府重視教育，長期推廣讀經、閱讀，今天包括縣長徐榛蔚、縣府副秘書長張逸華、教育處副處長翁書敏等人，及縣議員吳東昇，都出席頒獎典禮；許多家長帶著得獎的孩子盛裝出席領獎，開心拍照留念。

楊大德感謝花蓮縣府長年支持作文大賽。他說，聯合報去年作過國人閱讀力大調查，發現過去一年，沒有閱讀習籍的比率超過4成，其中更有6成5沒有買過任何書籍，讓人憂心。

他表示，聯合報和縣府一樣十分重視教育，教育基礎來自閱讀，寫作就是閱讀的延伸，孩子要有好的寫作力，也代表具有閱讀、邏輯、創造、組織等能力，這是步入社會必須具備的競爭力。

縣長徐榛蔚感謝四維高中每年提供場地舉辦作文比賽。她說，花蓮教育預算比社政、建設經費還多，因為縣府重視教育，教育就是一種愛的力量，為國家培養棟梁。

她說，這幾年縣府推動讀經教育、書法、漢字有溫度等，更首創提供公費留學名額，就是希望孩子文武兼備，有全人教育和寬廣視野，這幾年開花結果，花蓮的孩子愈來愈棒，連世界級的發明展，都有花蓮孩子得獎，站上國際舞台。