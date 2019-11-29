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這所國小分校人數已飽和 低調到請家長不要呷好逗相報

2019-11-29 19:24聯合報 記者鄭惠仁／台南即時報導

「我從孩子身上感受到安心與快樂學習！」這是家長歡喜把孩子送到漁光分校就讀常說的一句話。

台南億載國小漁光分校近年來人數大增，目前75名學生，多於南市40多所學校，在全國更數一數二。優質環境、交通方便及10多公頃校地是吸引家長要把孩子送來此就讀的原因。因學生人數多，且達飽和，學校都很低調，希望家長不要「呷好逗相報」，就怕照顧不來，在各校搶學生時代，也成為特殊現象。

台南市安平區漁光島靠著漁光橋連接，是市區的世外桃源。但漁光島因人口外流，使漁光國小學區新生人數逐年減少，到幾乎沒有新生，而要裁撤的下場。

但近10年來經歷任校長的努力，建立海洋教育、童軍與國際教育特色，即使學區沒有新生，仍吸引其他學區家長帶孩子來就讀。就這樣一路成長，從20幾名學生到上學年80餘人，這學年因有部分學生搬家的關係而轉學，但仍有75人，除了較許多偏鄉學校的學生人數多，在國內分校中也是相當罕見。

由於是分校，只有1名分校主任和6名老師，其他行政人員都沒有，台南市長黃偉哲上任後相當重視教育，特別新增1名護理師與行政助理，減輕教學團隊壓力。校長林志政表示，就分校硬體設施來說，70多名學生已飽和，因此都很低調招生，也建議新生家長可把孩子帶到本校就讀。「不是怕收孩子，而是考慮到教學品質，照顧不來。」

林志政說，兩年多來改善校園環境，除設置圖書館，建立圖書館管理系統，並設置電腦教室，學習環境更完善。分校主任張瑾玥表示，漁光分校融入海洋、童軍教育，並且引入國際志工，推動國際教育，連續4年拿下全市英語讀者劇場6班學校組冠軍。除了每周有達人教育特色講座，也走出戶外，以手做方式認識、珍惜海洋。

12月19日就要帶著學生到台南海事學校製作旗魚鬆、Q餅，提前讓高年級學生職涯探索。12月21日舉辦「漁光家庭野餐日」活動，也體驗摩斯密碼、童軍結繩與搭帳棚、捏麵人黏土與手工香皂DIY、親子桌遊，以及走訪漁光島。

台南市億載國小漁光分校環境優美，學生快樂學習。記者鄭惠仁／攝影
台南市億載國小漁光分校環境優美，學生快樂學習。記者鄭惠仁／攝影
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台南市億載國小漁光分校課程多元，學生快樂學習。圖／漁光分校提供
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台南市億載國小漁光分校課程多元，學生快樂學習。圖／漁光分校提供
台南市億載國小漁光分校課程多元，學生快樂學習。圖／漁光分校提供
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圖書館偏鄉學校南海

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