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北韓再射飛彈！川金二會後第13次 頻率之高歷年僅見

肯定人文社科的心血 興大闢「興傳書房」典藏教師著作

2019-11-28 14:59聯合報 記者喻文玟／台中即時報導

中興大學圖書館規劃「興傳書房」專區，歷經1年籌劃，徵集校內教師著作，典藏全校教師超過1500冊的著作，展現教師在學術研究與知識推廣方面的心血結晶。

「興傳書房」由興大副校長周至宏發想，位於圖書館一樓，近18坪專屬空間，二大面書牆擺滿上千本教師藏書，北歐暖色系書桌與沙發區，營造溫馨舒適的閱讀氛圍，設計感十足的空間規劃，吸引學生在書牆前拍照留念。

興大校長薛富盛指出，今天活動開始看到有老師們在書架上尋找自己的著作，這種感覺很棒，國外許多大學會在大樓、圖書館內設置專門的櫥窗，展示校內老師著作，很多是各專業領域的經典書籍。

興大表示，這個專區也是肯定長時間投入寫書的老師，特別對人文社科領域老師更是一種鼓勵，出書與撰寫研究報告不同，須累積很多的經驗與智慧，同時內容涵蓋的面向更為廣泛。

興大圖書館長林偉說，以往老師的著作分布在各區書架，且圖書館不一定有收錄，開闢「興傳書房」以公開徵集方式徵求書籍，讓圖書館典藏教師的著作更完整，且讀者要找書也更為便利。

興大人文社科領域老師們很肯定這個專區，文學院的老師說，校方看到他們不同於研究型學者投稿國際期刊的心血，集結出版著作，對人文、社會領域的老師、學生都是激勵。

「興傳書房」位於圖書館一樓，近18坪專屬空間，二大面書牆擺滿上千本教師藏書，北歐...
「興傳書房」位於圖書館一樓，近18坪專屬空間，二大面書牆擺滿上千本教師藏書，北歐暖色系書桌與沙發區，營造溫馨舒適的閱讀氛圍。記者喻文玟／攝影
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中興大學圖書館規劃「興傳書房」徵集校內教師著作，典藏全校教師超過1500冊的著作...
中興大學圖書館規劃「興傳書房」徵集校內教師著作，典藏全校教師超過1500冊的著作，展現教師在學術研究與知識推廣方面的心血結晶。記者喻文玟／攝影
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中興大學圖書館規劃「興傳書房」徵集校內教師著作，典藏全校教師超過1500冊的著作...
中興大學圖書館規劃「興傳書房」徵集校內教師著作，典藏全校教師超過1500冊的著作，展現教師在學術研究與知識推廣方面的心血結晶。記者喻文玟／攝影
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