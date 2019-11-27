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獨／高以翔驟逝 經紀公司老闆痛哭「他剛做身體健檢」

都會高中生深入山林吊橋 看見城鄉資源差異

2019-11-27 12:26聯合報 記者潘乃欣／台北即時報導

來自台北都會區八所不同高中的「濱江八寶舟」團隊參加教育部壯遊計畫，以吊橋為壯遊主題，12天內走訪苗栗出磺坑、南投坪瀨琉璃光之橋等。隊長黃品恩說，他們過程中深入苗栗南庄、東河與獅潭，找到搭建人分享吊橋的豐富故事，感受到客家、賽夏與泰雅族文化的親密交流。

黃品恩說，團隊也深入南投水里沿著陳有蘭溪一路迎向東埔部落，理解閩南文化與布農族文化的差異與共存關係。他們從小未真正離開都會區生活，這次行程也深刻感受城鄉資源差距、人口老化，以及維護山林自然資源的重要性。

青年署這個月17日舉辦「尋找感動地圖實踐計畫」成果競賽與表揚活動，共21組團隊脫穎而出。徒步環島團隊「以馬．內壢」今年暑假花46天徒步環島，跨越山、海，忍受水泡和肌肉痠痛，終於走完全程。他們的故事獲教育部青年署「108年青年壯遊台灣：尋找感動地圖實踐計畫」的感動五燈獎。

隊長彭信加表示，真要走上一回，才能擁有超乎想像的意志力。一路上還有上百人「陪走」，替他們打氣、補給，也出乎他們想像，讓他們親自見證「台灣最美的風景，是人」。他們的故事也在臉書社團「徒步環島聯誼社」受注目。

青年署說，獲獎團隊12月1日將在台北松山文創園區三號倉庫「壯遊台灣拾光機：感動地圖實踐計畫十週年分享會」活動，分享他們的故事。當天的活動將透過團隊擺攤，相互觀摩多元豐富的壯遊主題，包括海洋教育、偏鄉長者康樂活動、長照服務、明眼人與盲人的生活協力、街友社會融入、原住民部落探尋、二輪電影產業探究等。

高中生團隊「濱江八寶舟」參加教育部壯遊計畫，以吊橋為壯遊主題，12天內走訪苗栗出...
高中生團隊「濱江八寶舟」參加教育部壯遊計畫，以吊橋為壯遊主題，12天內走訪苗栗出磺坑、南投坪瀨琉璃光之橋等。圖／教育部提供
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徒步環島青年教育部

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