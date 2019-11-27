象鼻國小新校舍 「部落的文教中心」

2019-11-27 11:16 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ／台北即時報導



苗栗縣泰安鄉泰雅族象鼻國小校舍重建有望，也是泰雅族的校長葉文傑表示，原住民部落沒有國中、高中、大學，未來這校舍擁有六間國小教室、兩班幼稚園共四間教室，以及兩間圖書室，不但是孩子的天地，也是整個部落的文教中心、未來50年的學習場域。

葉文傑在象鼻部落隔壁的部落長大，先前在其他國小當校長，三年前來象鼻國小。他說，當時他看舊校舍實在太危險，立即報縣府勘驗，確認是危險建築後，全面盤點校園可用空間，將校長室等辦公空間等都改給學生上課用，老師、主任和他則改在陽台辦公。他笑說，這陽台其實是「沒有門的辦公室」，「我們把觀景窗用水泥包起來。」

葉文傑說，象鼻部落和這帶其他部落一樣，家長九成以上務農，都得看天吃飯。全校學生來自中低收入戶超過兩成，加上來自單親、隔代教養的弱勢家庭者，至少五成，學生有困境時，他都尋求企業、政府團體幫忙。這次校舍重建案，因為一開始列的預算實在太低，他也輾轉請託教育部幫忙增加，自己也已拿掉許多不必要的項目。

新校舍案建築師謝伯昌說，他和葉文傑因校方預算不夠，雖一直退讓減掉各種設計，但始終堅持校舍屋頂要像設計中的立體菱形屋頂。他表示，此菱形形象來自泰雅族的祖靈之眼，未來還希望晚間可以亮燈，由於部落整個山區沒有燈，這亮燈的屋頂將有如祖靈之眼引導族人。

葉文傑說，謝伯昌為新校舍，特地去部落請益長輩，把泰雅文化融入建築，非常難得，從師生到部落都很期待趕快落成。他笑說，之前就算在陽台被風吹，都是小事，最重要的是把新校舍蓋起來，「雨過天青」。