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一生致力出版事業 桂冠賴阿勝獲頒專業獎章及褒揚狀

2019-11-26 19:51聯合報 記者范榮達／苗栗即時報導

桂冠圖書有限公司創辦人賴阿勝今年11月15日辭世，享壽70歲，今天在頭份市殯儀館舉行奠禮，客委會在賴老先生靈前頒發客家事務專業獎章二等獎章及褒揚狀，表彰他生前為文化出版事業的耕耘及客庄地區學術發展的付出，備極哀榮。

客家委員會副主委楊長鎮今天參加賴老先生奠禮，客委會代表會宣讀褒揚狀，指出賴老先生一生對文學懷抱興趣，1950年出生苗栗縣南庄鄉，年輕時即展露文采，尤對西洋文學、詩集、古典著作懷抱興趣。

中學畢業後，離鄉旅北，先至台北知名的水牛出版社工作，1974年創立桂冠圖書公司，1980年代起在國立台灣大學旁經營桂冠書局，堅持發行自己想要出版的書，大量譯介西方文史哲、當代思潮、心理、藝術等叢書，對於台灣本土研究也多所發掘。

褒揚狀指出，桂冠四十多年來出版逾兩千種書籍，其中不乏經典之作，不僅是多所大學指定的參考書目，更廣受青年學子歡迎，為台灣社會注入理性探索的養分，也啟蒙一整代台灣人的知識心靈。

2007年桂冠總部從台北遷回苗栗，全心耕耘客庄文化土壤，除捐書在地圖書館，也發行多本客家文學、宗教文化專書，更在2008年全程記錄地方信仰中心永昌宮的圓醮慶典，進而出版「人與眾神的饗宴」一書。

此外，賴老先生還關心客庄地區的學術發展，2016年慨然捐出家族的2.6公頃土地，無償提供國立聯合大學客家學院教學使用，藉以深耕在地文化與產業研究，一生致力出版事業有成，影響深遠，對於客家文化的傳承與發展亦貢獻良多，足為客家典範，特予褒揚，以垂德範。

桂冠圖書有限公司創辦人賴阿勝一生致力出版事業有成，影響深遠，客委會副主委楊長鎮今...
桂冠圖書有限公司創辦人賴阿勝一生致力出版事業有成，影響深遠，客委會副主委楊長鎮今天代表客家事務專業獎章二等獎章及褒揚狀。記者范榮達／攝影
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