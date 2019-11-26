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張媽媽慈善基金會「圓夢助學」計畫 獎助偏鄉童求學

2019-11-26 17:18聯合報 記者章凱閎／即時報導

張姚宏影社會福利慈善事業基金會（張媽媽慈善基金會）暨日月光投控集團今年推出「圓夢助學」計畫，提供43所偏鄉國中、458名學生，每人6000元獎助金，共計發出274萬8000元，扶偏鄉的孩子一把。

日月光集團創辦人張姚宏影，一生積極行善。日月光投控集團董事找張虔生三兄妹為感念母親恩情，以媽媽名義出資成立「張媽媽慈善基金會」，2年多來，基金會秉持張媽媽慈悲愛心、關懷社會的理念，積極從事社會福利慈善事業，「圓夢助學」計畫是其中一項。

今年是張媽媽逝世3周年，基金會發表紀錄片「圓夢助學」，盼大眾了解國內城鄉差距現象。桃園市介壽國中校長傅美琴、高雄市桃源國中校長陳世明、南投縣仁愛國中校長朱珮芬也出席發表會，感謝張媽媽慈善基金會扶偏鄉孩子一把。

兼張媽媽慈善基金會執行長汪渡村表示，張媽媽基金會從今年贊助的學生中，發掘一些家境清寒、資質好、有潛力的學生，繼續提供助學金，直到高中、大學畢業。就讀相關科系的孩子，未來在日月光投控集團有用人需求時，也可優先協助就業。

張媽媽慈善基金會在今年9至10月實地走訪桃園市復興區介壽國中、南投縣信義鄉同富國中及仁愛鄉仁愛國中，以及高雄市茂林區茂林國中、那瑪夏區那瑪夏國中、桃源區桃源國中等6所極度偏遠的國中，頒贈助學金。

張媽媽慈善基金會表示，6000元對城市小孩來說，可能微不足道，但在偏鄉孩子眼中，卻是一筆圓夢資金。有領到助學金的同學表示，要把這筆助學金存起來，以後拿來買需要的書本、文具，也有人要留著當高中學費、課輔費或午餐費，甚至幫家裡繳電費。

張媽媽慈善基金會暨日月光投控集團今年推出「圓夢助學」計畫，提供43所偏鄉國中、4...
張媽媽慈善基金會暨日月光投控集團今年推出「圓夢助學」計畫，提供43所偏鄉國中、458名學生，每人6000元獎助金，共計發出274萬8000元，扶偏鄉的孩子一把。圖／張媽媽慈善基金會提供
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張媽媽慈善基金會暨日月光投控集團今年推出「圓夢助學」計畫，提供43所偏鄉國中、4...
張媽媽慈善基金會暨日月光投控集團今年推出「圓夢助學」計畫，提供43所偏鄉國中、458名學生，每人6000元獎助金，共計發出274萬8000元，扶偏鄉的孩子一把。圖／張媽媽慈善基金會提供
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