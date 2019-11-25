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沖繩首里城重建之路：決心與否，攸關文資去留

獲世界機器人大賽第三名 僑泰高中拿下台灣最佳成績

2019-11-25 15:12聯合報 記者黃寅／即時報導

WRO國際奧林匹亞機器人世界大賽成績揭曉，代表台灣參賽的台中市僑泰高中學生張睿承、吳育丞勇奪今年的第3名，也是台灣此次的最佳成績。校方除了表示祝賀之意，也認為這是該校著重程式教育的成果，未來還會積極推動程式教育，迎上世界潮流。

總統蔡英文和副總統陳建仁都在賽後成績一揭曉即發出賀電祝賀，讓師生倍感榮耀。

校方指出，要參加這樣的國際大賽，每支隊伍都必須先經過國內的校際盃、縣市賽和全國賽的層層考驗，才能取得代表台灣參賽的資格。

吳育丞是僑泰高中資訊科二年學生，張睿承是電子科今年的畢業生，目前已至南亞技術學院就讀，他二人組成「OFDL Space」隊在國內機器人賽足球組項目中一路過關斬將，並以全國第3名取得赴匈牙利參賽的資格，並由目前已在修平科大學就讀資訊網路技術系二年級、也是僑泰校友的徐炳辰擔任教練指導，陪同赴賽。

吳育丞和張睿承從積分賽一路打進四強，雖然在對澳門時落敗，但後來擊敗馬來西亞獲得世界第三名。

吳育丞和張睿承都把比賽成績歸於一些運氣和臨場反應的結合。徐炳辰指出，機器人是全自動的，和遙控不一樣，如何良好運行和具有效率；甚至兩台機器人間用藍芽和WIFI溝通，都必須有大量的撰寫程式經驗，學生經過這個過程，都已學到非常多撰寫程式的要領，未來銜接更高端的平台，就有豐富的經驗。

僑泰校長溫順德也指出，僑泰相當著重學生的程式教育，除了在相關科設計課程，也有機器人社團，另還設置了一間創客教室，鼓勵學生學習與應用， 希望做到學校科科有特色、班班有目標、人人有出路，機器人也就是機電群最重要的特色。

WRO國際奧林匹亞機器人世界大賽成績揭曉，代表台灣參賽的台中市僑泰高中學生張睿承...
WRO國際奧林匹亞機器人世界大賽成績揭曉，代表台灣參賽的台中市僑泰高中學生張睿承、吳育丞（左三、二）勇奪今年的第3名，也是台灣此次的最佳成績。記者黃寅／攝影
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WRO國際奧林匹亞機器人世界大賽成績揭曉，代表台灣參賽的台中市僑泰高中學生張睿承...
WRO國際奧林匹亞機器人世界大賽成績揭曉，代表台灣參賽的台中市僑泰高中學生張睿承（左）、吳育丞（中）勇奪今年的第3名，也是台灣此次的最佳成績。記者黃寅／攝影
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