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陳澄波收藏書畫展今起舉辦 看見東亞

2019-11-25 13:38聯合報 記者何定照／即時報導

國立歷史博物館與國父紀念館今起舉辦「線條到網絡－陳澄波與他的書畫收藏」展，藉由陳澄波收藏的114件自己與友人的書畫，展現書法線條對陳澄波繪畫藝術的影響，更展現東亞藝術圈充分交流的輝煌年代。

文化部長鄭麗君表示，這不僅是陳澄波的展覽，也是台灣美術史的重要展覽，展現他跟台、中、日等藝壇友人交流的友誼與文物。

她說，這段塵封70年的歷史首度面世，帶領我們照亮歷史。她希望藉著重建藝術史，帶動大家擁有用世界史的架構看歷史的能力，用多元角度重新詮釋，重建屬於民間自己的藝術史。

鄭麗君說，現在各館都加強各館典藏、修復的能力，有修復的預算、研究的經費，會來和民間一起努力。她希望藉此展催生民間長期的運動，在觀看這片土地時，能夠連結過去的資產。

史博館館長廖新田表示，史博館承辦重建台灣藝術史專業計畫，除特展，也有推廣教育、講座活動，以及多篇論文，希望讓各界更了解陳澄波故事。他說，該展象徵台灣美術史重建即將開始，是「風中的美術史」的答案。國父紀念館館長梁永斐說，這次是館際合作，是很重要的一步。

陳澄波長孫、陳澄波文化基金會董事長陳立栢表示，這次展品有30件是他父親陳重光早年捐給嘉義市政府、嘉義市政府又捐給中研院台灣史研究所，但都未修復。他很期待這批與他從父親大衣櫃暗箱找到的70件收藏書畫可以合在一起，入國家的典藏，否則若他沒錢修復了，這批東西仍會壞掉。他也表示，希望台灣藝術史可放到台日中韓的東亞架構去看，才有機會在世界藝術史上奠定小小的座標。

鄭麗君表示，對陳澄波家屬的心願，政府責無旁貸，她一定全力以赴。她說，這三年她一直倡議推動重建藝術史，這在前瞻基礎建設也有預算，至於屬於中研院台史所的畫作，他們也會在重建藝術史裡的框架來推動，目前中研院也在相關的連結中，都會一起進行修復及研究計畫。

「線條到網絡－陳澄波與他的書畫收藏」在國父紀念館中山畫廊展至明年2月8日。

國立歷史博物館與國父紀念館今起舉辦「線條到網絡－陳澄波與他的書畫收藏」展。記者何...
國立歷史博物館與國父紀念館今起舉辦「線條到網絡－陳澄波與他的書畫收藏」展。記者何定照／攝影
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國立歷史博物館與國父紀念館今起舉辦「線條到網絡－陳澄波與他的書畫收藏」展。記者何...
國立歷史博物館與國父紀念館今起舉辦「線條到網絡－陳澄波與他的書畫收藏」展。記者何定照／攝影
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陳澄波修復紀念館

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