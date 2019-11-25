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光復幼保科首位男學生參加技藝競賽 奪教具製作金手獎

2019-11-25 12:56聯合報 記者張雅婷／新竹即時報導

光復中學幼保科學生劉邦安參加全國高級中等學校技藝競賽。圖／光復高中提供
光復中學幼保科學生劉邦安參加全國高級中等學校技藝競賽。圖／光復高中提供
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新竹市光復高中學生劉邦安從小喜歡畫畫，國中時期看到念幼保科的姊姊在家做教具，深受吸引，決定追隨姊姊腳步加入幼保行列，劉邦安入學後在繪畫、POP、繪本創作、說故事、戲劇比賽等領域都有傑出表現，也贏得校內外圖畫書比賽、創意戲劇比賽等優異成績，今年劉邦安參加全國高級中等學校技藝競賽「家事類學生技藝競賽-教具製作組」榮獲金手獎，用實力來證明專業不分性別。

校方表示，全國高級中等學校技藝競賽是每年技職教育之盛事，光復幼保科每年參加「家事類學生技藝競賽-教具製作組」均有優異的表現，今年劉邦安榮獲全國第九名金手獎的好成績，是創科以來最好的成績，也是幼保科首位男學生代表參賽，並為全國75名選手中，3位男學生之一。

今年教具製作的術科題目為「製作一組供三至六歲幼兒訓練口語表達及想像力培養的3D娃娃屋」，主題名稱為

「我的家人」，劉邦安以祖父母隔代教養的家庭為主軸進行發想，作品內容符合現今多元家庭的現況，榮獲評審高度的肯定。指導老師古孟玲表示，以教具製作組來說，學科、術科一定都要同時高分，才有可能在眾多選手中拿下金手獎。而選手到了現場，除了考驗臨場解題能力，還要克服時間壓力，4小時內要畫草圖、選擇所需材料、製作教具、撰寫作品說明表，需要很大的毅力與耐力。

「家事類學生技藝競賽-教具製作組」榮獲金手獎。圖／光復高中提供
「家事類學生技藝競賽-教具製作組」榮獲金手獎。圖／光復高中提供
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劉邦安表示，能在全國75位菁英選手中，拿到全國前十名的金手獎不容易，現在回頭想想，2個月來每天關在選手訓練室超過8小時，過程非常辛苦，他說，對設計非常有興趣，非常喜歡幼兒繪本及迪士尼動畫，期待未來有機會能朝設計相關的大學科系發展，讓自己的專長能貢獻於社會、貢獻於幼教。

光復中學幼保科學生劉邦安用實力來證明專業不分性別。圖／光復高中提供
光復中學幼保科學生劉邦安用實力來證明專業不分性別。圖／光復高中提供
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古孟玲也提到，在少子化及多元學習的社會，更需要能設計教具、製作教具的人才，每次逛婦幼用品展或百貨公司都會發現，家長非常願意也捨得把經費花在小小孩身上，小孩的玩具非常貴，但家長只要看到孩子樂在其中，還是願意投資，因此教具製作是幼保學生很重要的專業技能，光復中學幼保科把教具課融和在高一和高二的實習課程之中，每樣作品均針對幼兒的身心發展進行設計，逐一完成後，再把教具拿到學校附設幼兒園和小朋友互動，以了解教具有哪些地方可以更完善。

劉邦安以祖父母隔代教養的家庭為主軸進行發想，作品內容符合現今多元家庭的現況。圖／...
劉邦安以祖父母隔代教養的家庭為主軸進行發想，作品內容符合現今多元家庭的現況。圖／光復高中提供
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教具製作是幼保學生很重要的專業技能。圖／光復高中提供
教具製作是幼保學生很重要的專業技能。圖／光復高中提供
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