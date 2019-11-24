台大等3校學生會推返鄉列車 促助900名學生回家投票

2019-11-24 14:12 聯合報 記者 聯合報 記者 章凱閎 ／台北即時報導



明年1月11日將舉行總統大選，台大、台師大、台科大等三校學生會在臉書發起「返鄉投票列車」，預計提供東線300名、西線600名，讓學生能用低於區間車的票價回家投票。

第15任總統副總統與第10屆立法委員選舉投票日訂為2020年1月11日，同為台大系統的台灣大學學生會、台灣師範大學學生會、台灣科技大學學生會共同發起返鄉投票列車。

三校學生會指出，離開家鄉的遊子，光是返家就面臨許多門檻與障礙，因此台大學生會、台師大學生會與台科大學生會共同發起返鄉列車，讓學生買得到票，並能用低於區間車的票價回到家鄉。

三校學生會推動2020台大台師大台科大返鄉投票列車，預計明年1月10日傍晚發車，車種為台鐵復興號列車，票價將低於區間車，東線停靠宜蘭、花蓮、玉里、台東等站，提供300個座位；西線停靠新竹、苗栗、台中、彰化、斗六、嘉義、台南、高雄、屏東等站，提供600個座位。

台大台師大台科大返鄉投票列車將於售票平台分兩階段售票，第一階段將自今年12月10日開放台大、台師大與台科大等三校學生購票，第二階段將於12月23日開放其他學校學生與社會大眾購買剩餘的車票。

三校學生會指出，這座小島上，曾有一群人為了理想抱負、為了自由與對民主的信仰，被政權放進「黑名單」裡。於是他們離家，在海外一面吸收自由的思想，一面冒著被職業學生檢舉的危險，繼續走上街頭，用另一種方式盼望能回家的那天，想家時會唱起這首「黃昏的故鄉」。