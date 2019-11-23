護樹向下扎根 屏科大攜手小學生前進金門中正國小

2019-11-23 19:47 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡家蓁 ／金門即時報導



「這棵樹受傷了，大家不要任意傷害它」，為宣導樹木保育與都市樹木的重要性，金門縣林務所、國立屏東科技大學森林系與金城鎮中正國小昨攜手舉辦金門縣受保護樹木宣導活動，讓學童實際操作各式測量儀器與樹木外部檢測，與會師生都深刻了解都市林的的效益及樹木健康的重要性，並進一部落實在生活之中。

此次活動由國立屏東科技大學森林系陳建璋副教授團隊負責籌辦，課程由屏科大森林系陳朝圳教授及林業試驗所彭炳勳助理研究員協同講授受保護樹木健康管理與維護；透過實際操作各式測量儀器與樹木外部檢測，對校園內之受保護樹木進行樹木調查與其健康度檢測。

據了解，陳建璋自103年至今受金門縣林務所委託執行多次金門縣境內受保護樹、行道樹之森林經營、樹木調查及其風險評估等相關工作，今年度林務所更針對縣內主要受保護樹木進行修剪工作，透過自然修剪的方式，使受保護樹木能夠以最健康的方式進行修剪，妥善的對樹木進行維護管理，同時也能照福鄰里，增進樹木與周遭居民的關係。

此次宣導活動，就是透過今年度的執行成果，以環境教育宣導會的方式與中正國小師生分享，中正國小師生共同參與進行交流。