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冬盟／黃柏豪再見安 龍隊拿中職正式比賽首勝

同德家商畢業成果展 學生創紀錄拿下8張證照

2019-11-23 14:48聯合報 記者江良誠／南投即時報導

南投縣同德家商今天舉畢業成果展，烘焙、餐飲、觀光、動畫、汽修、流通、時尚造型科及僑生班等科參與，共同以「蛻變」為主題，分別帶變臉、小廚師的極致夢饗、酒釀沉香，習習相傳、食畫天驚展現才藝，7個餐飲科畢業班合力募到7000多張發票，捐給創世草屯分院以行動回饋社會。

台灣面臨少子化浪潮，同德家商餐飲科今年仍有10個畢業班、271名學生。畢業生李宗穎說，3年前雖然有其他學校可選擇，但他認為除學業外，一技在身更重要，加上同德餐飲科特色班可到國外教學，因此他選擇就讀同德餐飲科，這3年來除了拿到中餐葷食、素食和米食等證照外，也到過新加坡、日本、上海等三個國家和城市，學習不同的餐飲特色，讓他覺得自己選擇正確，將繼續鑽研料理，朝美食之路邁進。

餐飲科邀請名廚黃景龍示範四喜烏魚捲、繡球魚翅2道台菜料理，並分享職業生涯心路歷程，鼓勵學生練好扎實的手藝。而時尚造型科更是運用平時所學，搭配學生創意裝扮，各班呈現不同主題，包括闇黑之心、巴洛克風華、奪魄勾魂、繽耀樂靈等主題，走秀呈現時尚風情。

立委馬文君等多位來賓勉勵，技藝教育除了擴大學生的學習領域，激發學習動機，對各項技藝有興趣的學生，可藉此發揮潛能，透過同德專業技能的教導，加強進修發展，對未來的人生規劃將有莫大幫助，同時也期勉家長共同關心下一代，讓他們能快樂學習並擁有一技之長。

同德校長林元貴說，除了基本的學程和生活知識外，技職教育最能提供學生多元的生涯試探，學生們在校的學習成果，取得專業證照，打下了良好的基礎，並成為終生受用的專長。

同德家商董事長徐德香指出，現今社會證照取得日漸重要，同德學生都擁有1至3張證照，今年更有4名學生打破紀錄各考取8張證照，不僅是學習成果，也是未來求職的保障。

同德家商畢業成果展，各科學生以「蛻變」為主題，展現這三年的技能學習成果。圖／同德...
同德家商畢業成果展，各科學生以「蛻變」為主題，展現這三年的技能學習成果。圖／同德家商提供
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同德家商畢業成果展，各科學生以「蛻變」為主題，展現這三年的技能學習成果。圖／同德...
同德家商畢業成果展，各科學生以「蛻變」為主題，展現這三年的技能學習成果。圖／同德家商提供
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同德家商餐飲科畢業班學生募集七千多張發票，捐給創世基金會。圖／同德家商提供
同德家商餐飲科畢業班學生募集七千多張發票，捐給創世基金會。圖／同德家商提供
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同德家商畢業成果展，邀請名廚黃景龍示範台菜料理，和職涯的心路歷程。圖／同德家商提...
同德家商畢業成果展，邀請名廚黃景龍示範台菜料理，和職涯的心路歷程。圖／同德家商提供
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同德家商畢業成果展，邀請名廚黃景龍示範台菜料理，和職涯的心路歷程。圖／同德家商提...
同德家商畢業成果展，邀請名廚黃景龍示範台菜料理，和職涯的心路歷程。圖／同德家商提供
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同德家商畢業成果展，學生走秀展現所學和時尚風情。圖／同德家商提供
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馬文君

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