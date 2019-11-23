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打出五連勝抱回世界冠軍！東泰高中與閃電狼簽產學合作

2019-11-23 13:27聯合報 記者陳斯穎／新竹即時報導

新竹縣東泰高中電競隊上周代表台灣前往烏克蘭，參加2019年ISF（國際學校運動總會）世界高中電競大賽，打出五連勝順利奪冠，成軍4年的電競隊接連拿下許多大賽冠軍，受到各方肯定，昨天校方與閃電狼職業電競隊簽立產學合作，並與中華民國電子競技運動協會合作，設立台灣第一個電競運動基層訓練站。

在烏克蘭舉行的世界中學運動會，今年首度把電競納入比賽項目，東泰高中代表隊打出五連勝，在決賽更以2比0的優異成績擊敗德國，抱回世界冠軍。教練陳駿迪說，隊員從1個半月前就開始密集訓練，對於奪冠原本就有很大的信心，而這次把冠軍帶回家，也真的證實他們有「世界最強電競高中生」的實力。

東泰高中校長何軒盛表示，電競隊成軍4年接連拿下許多大賽冠軍，也獲得各方肯定，去年威剛科技挹注軟硬體資源，讓東泰電競團隊更為壯大，這次則得到職業隊的青睞與體育署的支持，讓學校感到非常開心與期待。

閃電狼所屬集團網銀國際協理徐培薇表示，這次與東泰高中簽訂產學合作的目的，在於回饋社會與向下紮根，希望透過雙方合作，培養出更多的電競人才，閃電狼將派駐專任教練提供技術指導、協助學校電競科系營隊與後勤養成計畫，也將支援學校軟硬體設備，讓學生們擁有更多實務經驗。

中華民國電子競技運動協會主任秘書余錦亮則表示，體育署經由協會的推薦，在東泰設立了台灣第一個電競運動基層訓練站，未來國家的電競資源可透過基層訓練站的方式補助學校，而東泰高中與閃電狼的合作則可以把產業界的資源帶進校園，產官學三方結合將會是三贏。

東泰高中與中華民國電子競技運動協會合作，設立台灣第一個電競運動基層訓練站。圖／東...
東泰高中與中華民國電子競技運動協會合作，設立台灣第一個電競運動基層訓練站。圖／東泰高中提供
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東泰高中與閃電狼職業電競隊簽立產學合作。圖／東泰高中提供
東泰高中與閃電狼職業電競隊簽立產學合作。圖／東泰高中提供
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新竹縣東泰高中電競隊上周代表台灣前往烏克蘭，參加2019年ISF（國際學校運動總...
新竹縣東泰高中電競隊上周代表台灣前往烏克蘭，參加2019年ISF（國際學校運動總會）世界高中電競大賽，打出五連勝順利奪冠。圖／東泰高中提供
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烏克蘭中華民國體育電競

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