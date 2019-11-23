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全國國小盃羽球錦標賽 龍山國小楊介丹再度奪牌

2019-11-23 12:08聯合報 記者王駿杰／新竹即時報導

全國國小盃羽球錦標賽日前於於台北體育館圓滿落幕，本次賽會吸引超過2600位選手參與創下歷史新高，本屆國小盃為中華民國羽球協會主辦，賽事項目包含男女團體賽與個人單雙打，級別則以年級作區分。新竹市龍山國小楊介丹去年在五年級組拿下銅牌，今年六年級組仍攻下銅牌。

「不愧是龍山超級丹，出場就是奪牌的保證。」龍山國小校長陳彩文表示，楊介丹因去年獲得銅牌，今年為大會種子，個人賽賽程在最後兩天才上場。準決賽前，楊介丹雖因前晚的急性腸胃炎身體不適，仍勉強上場奮戰到底，最後以16比21、19比21輸給台中市社口國小林奕安，無緣搶進冠亞軍賽，列名第三，力保去年成績。

教育處長黃錦能說，市府近年積極培訓基層選手及社會體育的績優選手，市長林智堅上任後重視體育扎根工作，投入近7354萬元在各項選手培訓工作，另外，也投入超過1.35億元完成23所學校、29項操場與球場整建工程，完善基層選手訓練站的各項設備與培訓制度，提供選手及教練最佳的環境。

教育處指出，市府積極建置獎勵與四級培訓制度，在升學與訓練上皆能獲得滿足的照顧，目前竹市羽球基層選手訓練站分別為東園國小、頂埔國小、新竹國小、國立科學工業園區實驗高級中學國小、國中與高中部、龍山國小、舊社國小、光華國中、育賢國中及建功高中，共計9間學校，期盼能培養出更多國手級的優秀選手，為國家及新竹市爭光。

楊介丹雖因前晚的急性腸胃炎身體不適，仍勉強上場奮戰到底，最後列名第三，力保去年成...
楊介丹雖因前晚的急性腸胃炎身體不適，仍勉強上場奮戰到底，最後列名第三，力保去年成績。圖／市府提供
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