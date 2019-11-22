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石門國中世代志工來服務 按摩、舞蹈樣樣行

2019-11-22 20:27觀天下 記者廖品涵／石門報導

石門國中的世代志工關懷阿公、阿嬤，有按摩還有舞蹈表演，長輩們度過一個輕鬆有愉快時...
石門國中的世代志工關懷阿公、阿嬤，有按摩還有舞蹈表演，長輩們度過一個輕鬆有愉快時光。 圖／紅樹林有線電視提供
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石門國中學生組成世代志工，在社區服務的時候，學生們不只是刻板印象中社區清潔打掃，還會親近長輩關懷老人家，石門區老人會共餐活動時，石門國中的世代志工關懷阿公、阿嬤，有按摩還有舞蹈表演，長輩們度過一個輕鬆有愉快時光。

石門國中學生簡郁蓮說，跟著阿公阿嬤一起跳舞、按摩還有動健康，覺得很開心，因為平時很少有機會跟長輩們互動相處，機會難得也希望以後如果還有這樣的服務學習還有機會可以來看看阿公阿嬤們。

石門國中學生劉宥均表示，服務學習相當開心，尤其是看到表演完舞蹈阿公阿嬤給予熱烈的掌聲，感覺很好，也透過與長輩們的互動，讓自己想起有時間也要多陪陪自己的阿公、阿嬤。

石門國中校長林秀足表示，不少的世代志工都是第一次與老人會的長輩們接觸，不過孩子們都相當的熱情，幫長輩們按摩就像是幫自家的阿公、阿嬤按摩一樣，還有今年世代志工服務的內容比起往年也有些許不同，學生們要帶著老人家們學習健康操，要跟著長輩一起動一動，讓祖孫共融、青銀共學相當有意義。

午餐時間一到，學生們還會幫忙整理環境、甚至是協助收納桌椅、擺放桌板與桌巾還有端菜上桌等等，留意每一個小細節，主動積極的幫忙共餐運作，要給長輩們無微不至的照顧，也希望老人家每天都可以開開心心輕鬆度過每一天。

石門按摩

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