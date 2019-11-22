忠明高中校長張永宗猝死 「追思牆」寫滿上萬字祝福

2019-11-22 15:26 聯合報 記者 聯合報 記者 喻文玟 ／台中即時報導



台中市忠明高中校長張永宗昨天猝死家中，享年56歲。不少師生昨天放學前得知消息，自發性在校長室外寫卡片，貼滿祝福和追思。校方利用今天上午第三節班會，廣播追思，全校默哀。

忠明高中教務主任陳建銘寫了一封信給全校師生，用廣播唸出，讓人不捨掉淚。他告訴師生，校長張永宗在昨天因天氣變化大，引發心血管疾病不幸過世了，請師生都要保重身體，互相留意注意你身邊同伴的狀況，請學生閉上眼睛默哀，他細數張永宗為校園的努力。

陳建銘說，校長走得很突然，來不及留下隻字片語。還記得每天校長6點半就會出現在校園，升旗時他不太會致詞，因為怕打擾到同學的上課時間，也不太去巡堂，怕打擾到學習，但是他每天都會把校園的裡裡外外繞一遍，邊繞邊想著如何讓忠明更好。

陳建銘說，學校經費不足，校長努力去募款爭取，把排球場的高低落差整平，因為他怕學生打球發生意外；「忠明館」前籃球場和網球場的落差，也急著趕快爭補助填平，想讓同學打球、運動更安心；會漏水的「忠明館」也在他爭取拜託下改善，以及老舊廁所更新，希望師生更舒服，一切的一切，都是為了他最愛的忠明。

陳建銘說，張永宗為了讓學校更有文藝氣息，自己無償捐了好多自己的個人收藏，圖書館許多裝置布置，閱覽室前的石頭，都沒用到學校半點錢，是校長自己個人捐贈或找朋友募款，心心念念，都是為了忠明。

張永宗最愛和學生們在一起，時常看他拿著相機捕捉學生身影，他很重視學生的創作，電梯前的布置、校慶邀請卡、加油扇都是學生們的作品。

「一句再見卻成了最後的話語。」陳建銘鼓勵學生，要更珍惜自己、把握每一天，人生只有一次，無法重來，將悲傷轉換為力量，校長在天之靈一定希望師生平安健康，「活力忠明、卓越前行」讓他永遠在大家心中。