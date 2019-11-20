信誼40周年辦活動 來和毛毛蟲、螢火蟲玩互動遊戲

2019-11-20 20:03 聯合報 記者 聯合報 記者 張錦弘 ／即時報導



適逢信誼基金會創立40周年，是世上最受小孩子歡迎的繪本「好餓的毛毛蟲」出版50周年，也是創作者艾瑞．卡爾爺爺90歲生日，信誼特別取得美國匹茲堡兒童博物館與艾瑞．卡爾圖畫書美術館合作策畫的「Very EricCarle」授權，在台灣企畫、設計、製作了「好好五重奏」活動，除展示艾瑞．卡爾的原畫複本，也設計了一連串和畫中毛毛蟲、蛛蛛、蝴蝶、螢火蟲的互動遊戲。

活動以艾瑞．卡爾「好安靜的蟋蟀」、「好寂寞的螢火蟲」、「好笨拙的甲蟲」、「好忙的蜘蛛」、「好餓的毛毛蟲」等五本書為本，分別代表愛、歸屬感、毅力、工作和希望，都在鼓勵孩子，給孩子勇氣迎向人生各種挑戰。這五本書句型簡單重複、情節結構清楚，非常適合低幼的孩子閱讀、理解。

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「Very Eric Carle」互動展自2015年起在美國12間常設博物館和探索館巡迴展出，吸引超過100萬人次親子體驗，首度授權海外展出，第一站便來到台北，即日起至2020年3月1日止在台北信誼基金會展出。台北主要策展人之一的信誼基金會體驗長廖瑞文表示，為學齡前的孩子策展，最重要的是掌握遊戲性和開放性，展場設置要能讓小小孩展開肢體去和遊具、展品互動，不需要透過太多說明，看到遊具或展品就能主動用自己的方法玩出不同創意。

展場不僅將書中場景立體化、遊戲化，結合工藝、科技與美術編織出生動有趣的感官探索體驗場域，每一個孩子進到展場，不僅要打開眼、耳，更要鬆開身體各部位，用心和肢體注視、聆聽、嘗試，用手足操作，認識自己，並用自己的方法和感受，透過遊戲和肢體組合，玩出屬於自己的創意和閱讀體驗，不僅在遊戲中看見圖畫書，更在遊戲後主動和更多圖畫書成為好朋友。