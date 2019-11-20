影／日校到羅東高中交流起騷動 師生讚校長帥比Akira

2019-11-20 15:17 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ／宜蘭即時報導



日本長野縣須坂高校校長本多健一帶領120名師生抵台交流，今天在宜蘭與羅東高中締結為姊妹校。

締約儀式在羅東高中演藝廳舉行，由羅東高中校長謝寶珠、本多健一完成簽約，宜蘭縣副縣長林建榮、羅東鎮公所秘書黃智庸等多人共同見證。

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「世界需要年輕人共創美好的社會！」 本多健一誠意十足，用起中文致詞，令在場驚喜。

本多健一在日本念大學時，曾學過中文，雖然事隔40年，但為了此趟期待中的參訪行程，特地再複習，致詞與受訪都用中文，不少羅東高中學生睜大眼睛聽，顯露佩服神情，合照時圍著他，甚至把他與台灣第一名模林志玲的新婚日本先生相比「帥比Akira！」

締約儀式上，兩校學尬才藝，羅東高中國樂，演奏精彩，而須坂高校的街舞，轟動全場。

同時，台日學生以特色課程交流，有科技雷射雕刻機製作的專屬紀念品，體驗扯鈴，還親製最火熱台灣味的珍珠奶茶，日本高校女學生輕嘗珍珠奶茶，瞇起眼睛，表情可愛地讚說「好喝！」

學生互贈禮物時，羅東高中學生準備了宜蘭味的牛舌餅、台灣味鳳梨酥當伴手禮，都讓日本學生開心不已。