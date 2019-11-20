偷藏手機遭老師痛罵？ 女學生哭著「拿出秘密」網友心疼
2019-11-20 15:26聯合新聞網 綜合報導
不少人或許都有因為老師個人的誤會，而在眾人面前被罵的經驗。日本一名網友「未悠」，近期就在推特上貼文，講述他自身遇到的經驗。
未悠指出，由於他們學校禁止帶智慧型手機，某一天有一位男老師看到女學生偷偷地把東西從書包拿到口袋走出教室，認為可能是智慧型手機等違禁品，因此直接大罵女學生，叫她把口袋的東西拿出來。學生邊哭邊把東西從口袋掏出來，結果不是手機而是衛生棉。這也讓貼文的網友不禁大呼「覺得她也太可憐。」
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貼文一出引發熱議，有女網友回憶以前還沒有手機的學生時代也遇過類似事情，「那時候被沒有來過初經的同學狂問『你在口袋藏什麼啊？給我看嘛！』真的很討厭」，更有網友說以前參加大考的時候，看到一個應該是月經來了的女學生考到一半要去廁所，監考官直接打開她的衛生棉檢查裡面有沒有小抄，「我想說你至少也到走廊再看吧？」
許多網友認為，「不管怎樣老師也不用到大罵這麼過火吧？心疼這名女學生。」也有人客觀地分析，最奇怪的還是這種覺得月經見不得人的日本文化，「有些國家你如果在公司寄群組信請生理假，還會得到男同事關心的回信呢。」指出日本對女性生理期不夠友善，甚至到了無知的地步。
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