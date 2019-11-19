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大手牽小手 後壁高中支援後壁國中反毒壁畫彩繪

2019-11-19 15:28聯合報 記者謝進盛／台南即時報導

大手牽小手；台南市國立後壁高中多媒體設計科師生歷經3天協助後壁國中反毒壁畫彩繪，今天順利完成，參與的9名師生看到眼前作品完整呈現，都開心不已。

此次反毒壁畫是台南市國立後壁高中教務處及後壁國中學務處合作「完免計畫」中的一環，後壁高中與後壁國中相比而鄰，多年來兩校之間經常有各式計畫上的正向合作，互相支持、互相幫忙。

後壁高中多媒體設計科老師周佑珊已多次帶領多媒體科學生與後壁國中合作，這次帶領多媒體科學生王育雯、朱玲漫、王偉霖、樂秋彤、洪建宇、柯俊宇、柯立鴻、李欣逸、李坤益同學，迅速在3天內完成5片牆壁彩繪，成果令人驚艷。

學生柯俊宇說，這次壁畫彩繪學習到很多，對於調色上有了更精準調配；耐心也進步許多，這種實務經驗非常難得，很有成就感。另名王育雯也說，第一次嘗試畫壁畫，既新鮮又怕畫不好，還好很快就漸入佳境，其中雖然很累但卻很充實。

國立後壁高中多媒體設計科師生歷經3天協助後壁國中反毒壁畫彩繪，今天順利完成。圖/...
國立後壁高中多媒體設計科師生歷經3天協助後壁國中反毒壁畫彩繪，今天順利完成。圖/後壁高中提供
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國立後壁高中多媒體設計科師生歷經3天協助後壁國中反毒壁畫彩繪，今天順利完成。圖/...
國立後壁高中多媒體設計科師生歷經3天協助後壁國中反毒壁畫彩繪，今天順利完成。圖/後壁高中提供
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壁畫反毒

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