親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
教育者有話說
大學考招
文教新訊
大學研究所
技職教育
中小學
國家考試
升大學甄選攻略
升學情報站
新知學習
觀點評論

「不會對不起栽培我的黨」 謝龍介宣布留國民黨不分區

東奧一線生機：六搶一的機會，中華職棒的難題

影／全國首例 50年歷史私立高職將改制雙語國中小

2019-11-19 14:29聯合報 記者胡蓬生／苗栗即時報導

創校已近半世紀的苗栗縣私立龍德家商今天宣布將轉型改制為私立雙語國中小學，改制案目前已通過縣府初審並准予籌備，將成為國內私立高職改制為國中小的首例，設校後也是苗栗唯一的私立雙語中小學，校方預計最快在110年9月招生。

龍德家商董事長徐毓清指出，校方歷經2年籌畫，申請改制為「私立耶魯國民中小學」，未來將以語言教育為核心，打造中部海線地區唯一的私立雙語中小學，目前規畫國中、小每個年級設置3個班。

徐毓清強調，新竹、台中都有私立雙語中小學，縣內有需求讓孩子就讀私立雙語中小學的家長，必須將孩子送往當地就讀，因此引發他籌辦雙語國中小的動機，此外校區面積廣達4.5公頃且交通便捷，非常適合設立雙語國中小，現有舊校舍除教學大樓，將全面分期拆除，重建歐式風格的國中、國小教學大樓、綜合大樓及禮堂等4棟主要校舍建物，另外還規畫有2000坪生態教學園區。

他強調，完成後學校將是兼具歐式風格又有最新教學設施的寬廣校園，徜徉校園內，培養孩子開闊心胸迎接國際視野；除全新校舍外，校方將規畫雙語課程，從國小一年級起，每周規畫超過10堂英語課，讓英語成為second language，採用「中師＋外師」雙導師制，每班配置一名本國合格教師、一位外師，讓雙語自然成為小孩熟悉的語言。

徐毓清在民國81年左右接校務，後來並將原校名幼獅工商改為龍德家商，日夜間部學生最多時曾達1800人，目前僅400餘人，明年校方將停招高職生，現有學生留校完成學業，改制後原有高職的時尚造型、餐飲科將轉由通霄鎮賢德工商一併辦理招生。

徐毓清指出，從私立高職改制為私立雙語中小學獲得董事會一致支持，將斥資逾3億元在相關硬體工程，未來規畫豐富的課程並推行博雅教育；私立雙語中小學收費高，新竹、台中等地學校每學期至少12萬元，但學校評估過，未來校內課程等於將安親班、美語班等課程容納進來，並有校車接送，也減少家長在這部分的負擔，苗栗、台中等鄰近海線地區目前沒有私立雙語中小學，學校改制可提供這方面的教育服務。

有近50年歷史的龍德家商將轉型改制為私立耶魯雙語國中小學。記者胡蓬生／攝影
有近50年歷史的龍德家商將轉型改制為私立耶魯雙語國中小學。記者胡蓬生／攝影
分享
有近50年歷史的龍德家商將轉型改制為私立耶魯雙語國中小學。記者胡蓬生／攝影
有近50年歷史的龍德家商將轉型改制為私立耶魯雙語國中小學。記者胡蓬生／攝影
分享
苗栗縣苑裡鎮私立龍德家商申請改制為私立雙語國中小，預計一年半後招生。記者胡蓬生／...
苗栗縣苑裡鎮私立龍德家商申請改制為私立雙語國中小，預計一年半後招生。記者胡蓬生／攝影
分享
有近50年歷史的龍德家商將轉型為私立耶魯雙語國中小學，董事長徐毓清(中)上午對外...
有近50年歷史的龍德家商將轉型為私立耶魯雙語國中小學，董事長徐毓清(中)上午對外說明改制規畫。記者胡蓬生／攝影
分享

相關新聞

家長言語暴力 近7成兒少：比體罰傷害更大

2019-11-19 14:36

嘉市女國中生抽電子菸被抓 哭求別告訴家長

2019-11-19 14:01

新學測試辦考試 高一生試手感

2019-11-18 23:46

會考墊底 校長調教育處「看管」惹議 林明溱：督促校長更用心

2019-11-18 23:09

台南一中仿武德殿古蹟新蓋 四寶重現

2019-11-18 19:28

走訪古道 豐珠中學帶國小生練體能登百岳

2019-11-18 18:19

獨／本屆高一生明年4月試考新學測 範圍為高一整年課程

2019-11-18 16:49

秋冬揚塵易發生 教部補助350萬綠化雲林小學

2019-11-18 15:16

熱門文章

獨／本屆高一生明年4月試考新學測 範圍為高一整年課程

2019-11-18 16:49

高英工商蟬連4年建教考核一等 合作機構也獲評一等

2019-11-18 19:26

會考成績墊底國中校長調教育處惹議 林明溱稱督促用心

2019-11-18 15:36

台南一中仿武德殿古蹟新蓋 四寶重現

2019-11-18 19:28

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top