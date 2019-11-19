影／全國首例 50年歷史私立高職將改制雙語國中小

2019-11-19 14:29 聯合報 記者 聯合報 記者 胡蓬生 ／苗栗即時報導



創校已近半世紀的苗栗縣私立龍德家商今天宣布將轉型改制為私立雙語國中小學，改制案目前已通過縣府初審並准予籌備，將成為國內私立高職改制為國中小的首例，設校後也是苗栗唯一的私立雙語中小學，校方預計最快在110年9月招生。

龍德家商董事長徐毓清指出，校方歷經2年籌畫，申請改制為「私立耶魯國民中小學」，未來將以語言教育為核心，打造中部海線地區唯一的私立雙語中小學，目前規畫國中、小每個年級設置3個班。

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徐毓清強調，新竹、台中都有私立雙語中小學，縣內有需求讓孩子就讀私立雙語中小學的家長，必須將孩子送往當地就讀，因此引發他籌辦雙語國中小的動機，此外校區面積廣達4.5公頃且交通便捷，非常適合設立雙語國中小，現有舊校舍除教學大樓，將全面分期拆除，重建歐式風格的國中、國小教學大樓、綜合大樓及禮堂等4棟主要校舍建物，另外還規畫有2000坪生態教學園區。

他強調，完成後學校將是兼具歐式風格又有最新教學設施的寬廣校園，徜徉校園內，培養孩子開闊心胸迎接國際視野；除全新校舍外，校方將規畫雙語課程，從國小一年級起，每周規畫超過10堂英語課，讓英語成為second language，採用「中師＋外師」雙導師制，每班配置一名本國合格教師、一位外師，讓雙語自然成為小孩熟悉的語言。

徐毓清在民國81年左右接校務，後來並將原校名幼獅工商改為龍德家商，日夜間部學生最多時曾達1800人，目前僅400餘人，明年校方將停招高職生，現有學生留校完成學業，改制後原有高職的時尚造型、餐飲科將轉由通霄鎮賢德工商一併辦理招生。