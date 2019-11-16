戲劇外送校園「藝起十八相見」 學生接觸藝術看見世界

2019-11-16 21:06 聯合報 記者 聯合報 記者 劉星君 ／苗栗即時報導



苗栗縣在地劇團EX-亞洲劇團，2013年推動「藝起十八相見」校園巡迴計畫，將表演藝術帶進18鄉鎮市，讓偏鄉學生們接觸表演藝術，每次演出克服場地限制、搬運器材設備，每場戲劇演出盼帶給學生們不同的感動，讓藝術教育從小扎根。校園巡迴演出時，觸動青春期的學生們，有學生看完演出後感動落淚。

EX-亞洲劇團團長林浿安說，劇團成立以來努力培育新秀，苗栗打造藝術基地「亞洲創意實驗室」，讓年輕藝術家們「在舞臺上演出自己的故事」，今年的校園巡迴演出「iStory Plus」系列作品創作背景，透過演員自身故事，轉化成普遍性的引起共鳴藝術作品，將小而質精的作品「外送」到校園演出。

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「iStory Plus」劇團培訓的多名演員，包括陳寬田、賴沛宜、李昕宜等演員，創作的獨角戲作品組成，以自己生命經驗編導演，作品圍繞在青少年成長過程，總是在乎外界眼光，渴望被家人、師長或朋友認同，卻又不知道如何調適。

演員創作過程與「自我」對話，李昕宜創作「鵝同鴨講」探討身材自我認同，以詼諧的寓言故事，講述著被取作「壓壓」的鵝如何走過對自己的不認同與自卑，鼓勵大家勇敢做自己。

「生命影響生命」演員賴沛宜創作時，腦海中跳出求學時期的霸凌事件，因而有「找娃娃」作品，她以隱晦手法講述面臨從眾狀態霸凌他人的往事，「找尋傷痕的來源，試圖接受與理解自己的這道傷疤，並與過去的自己和解」。

演員陳寬田創作「旅程」，描述旁人對主角狀態催促，外界聲音總是希望主角能改變，促使他焦躁、不安與恐懼，嘗試過拔除他所認為缺點，卻仍不奏效，最後才發現，接受自己的一切比強行改變還要重要。

陳寬田說，有一名對表演很有興趣的高中生在看完他們的演出後，告訴他們「原來一個人也可以演戲」，激勵這名學生「站上舞台勇敢做自己想做的事情」。

「藝起十八相見2.0」今年巡迴苗栗縣內18鄉鎮市國高中，林浿安說，表演前先到學校場勘，每所學校提供演出場地不同，有籃球場、體育館，大多以大禮堂，今年推出iStotyPlus小品，獨角戲單元劇，更需要與觀眾近距離，有時捨棄大禮堂舞台，將舞台搬到台下。