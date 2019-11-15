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全校僅2000多人 「迷你型」大學全大運竟奪4金3銀7銅

2019-11-15 19:11聯合報 記者曾健祐／桃園即時報導

中央警察大學今舉辦第38屆校運會，內政部長徐國勇到場主持，表示警察是所有公務員中最受民眾信任的職業，這是有賴畢業校友在治安維護上的成果；警大表示，全校學生約2000多人，屬於「迷你型」大學，不過今年在全國大專運動競賽中也獲4金3銀7銅成績，不乏打破多項紀錄，非常難得。

徐國勇上午主持警大畢業典禮，除一覽系所特色進場，最後也觀看警大一年一度最具代表性的拔河比賽，徐致詞時也提到，在所有公務員中，警察仍然是民眾最信任的職業，這是所有警大校友在治安工作上的成果，同時勉勵在學生藉由運動比賽培養團隊、領導能力。

警大也說，全校學生僅有2000多人，屬於迷你型大學，不過這次在全國大專運動競賽中獲得4金3銀7銅成績，最難得的是獲得田徑一般男子組團體冠軍，並有6項9人次打破全校紀錄；另外警大最具代表性的校慶拔河比賽，今年則由大二生87期1隊奪冠。

警大拔河比賽。圖／警大提供
警大拔河比賽。圖／警大提供
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警大校運會。圖／警大提供
警大校運會。圖／警大提供
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徐國勇今參加警大校運會，表示警察是所有公務員中最受民眾信任的職業。圖／警大提供
徐國勇今參加警大校運會，表示警察是所有公務員中最受民眾信任的職業。圖／警大提供
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警察徐國勇公務員

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