親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
教育者有話說
大學考招
文教新訊
大學研究所
技職教育
中小學
國家考試
升大學甄選攻略
升學情報站
新知學習
觀點評論

靠韓粉衝票？謝龍介不分區立委排序成吳敦義保護棒次

兩所「青山國小」相隔2400公里 跨海合辦師生藝術展

2019-11-15 18:19聯合報 記者徐如宜／高雄即時報導

高雄市青山國小學童在世界地圖上，發現相隔2400公里的日本東京，也有一所公立「青山國小」，師生決定以「藝術為元素，交流為橋梁」，跨出國際交流的第一步。校長陳宜亨月前拜訪日本青山國小，達成以兩校師生可先行繪畫、書法、攝影作品為交流素材的共識，師生寄出12件繪畫、2件書法與3件攝影作品，今天送達日本東京青山國小，共同參與學校師生藝術展。

高雄小港青山國小師生團隊希望跨出國際交流的第一步，讓學生只要有一筆、一紙、一色料，就有機會跨國去交朋友，實現國際教育中「國際素養」的目標，但要選擇與哪國、哪校交流？採取什麼樣的交流方式？卻令大家傷透腦筋。

陳宜亨說，有學生意外在世界地圖上，發現臨近的日本東京也有一所公立「青山國小」，這樣的交流應該很有意思，最後打動大家，在幾經評估可協助的人力資源後，決定主動邀請日本東京「青山小學校」，成為小港「青山國小」首次邁出國際藝術交流的對象學校。

今年初學校擬妥正式邀請中文稿及簡介，透過高苑科大林文傑博士、小港樂齡中心梅澤弘樹老師翻譯後，委請日本友人御厨正敬、原田美妙居間聯繫，取得東京青山小學校的應允面會。在家長會長陳婕穎及大家的支持下，陳宜亨7月再拜訪校長下城英和、副校長高須賀俊秀後，達成以兩校師生可先行繪畫、書法、攝影作品為交流素材」的共識。並由小港「青山國小」先分享師生作品，送往東京青山小學校，11月中旬在學生成果展覽會中展出。

小港青山國小經過公開徵選師生的繪畫、書法、攝影等創作稿件，從中選出12件繪畫、2件書法、3件攝影等作品，展開約2400公里旅程送抵東京青山國小，也預先錄製導覽影片上傳Youtube，並把網址https://www.youtube.com/watch?v=2ddZ016lcuc製作成QR code，將連同作品陳設於專屬攤位上，方便東京青山小學校親師生的連線點閱。

學童羅立昕畫的主題是「愛護動物」，以20種動物加上愛心手勢，邀請日本青山小學校的學生，不分國界共同愛護地球。張赫宸畫的是非洲鼓演出，因為這是青山國小的特色，希望台日的小朋友一起做朋友。陳俞恩畫出「最棒的遊樂場」，因為學校操場四周有濃密的樹蔭及大片彩繪牆，給人清新溫暖感覺，期待明年日本青山小學校師生能來學校參觀，享受校園芬多精。

學童張雅涵寫了一幅書法「青山常在、綠水長流」，希望這次青山同校名的國際交流，友誼能長長久久，像青山及綠水般永恆。

陳宜亨表示，今年跨出台日同校名「青山小學藝術交流」的第一步，期待明年可以在高雄青山校園觀摩到東京青山小學校師生的作品。

高雄青山國小經過公開徵選師生的繪畫、書法、攝影等創作稿件，從中選出12件繪畫、2...
高雄青山國小經過公開徵選師生的繪畫、書法、攝影等創作稿件，從中選出12件繪畫、2件書法、3件攝影等作品，展開約2400公里旅程送抵東京青山國小。圖／青山國小提供
分享
高雄青山國小經過公開徵選師生的繪畫、書法、攝影等創作稿件，從中選出12件繪畫、2...
高雄青山國小經過公開徵選師生的繪畫、書法、攝影等創作稿件，從中選出12件繪畫、2件書法、3件攝影等作品，展開約2400公里旅程送抵東京青山國小。圖／青山國小提供
分享
日本東京「青山國小」校長下城英和（中)、副校長高須賀俊秀(右)，也支持台日青山國...
日本東京「青山國小」校長下城英和（中)、副校長高須賀俊秀(右)，也支持台日青山國小藝術交流。圖／青山國小提供
分享
學童張雅涵寫了一幅書法「青山常在、綠水長流」，希望這次青山同校名的國際交流，友誼...
學童張雅涵寫了一幅書法「青山常在、綠水長流」，希望這次青山同校名的國際交流，友誼能長長久久，像青山及綠水般永恆。圖／青山國小提供
分享
高雄青山國小師生寄出12件繪畫、2件書法與3件攝影作品，今天送達日本東京青山國小...
高雄青山國小師生寄出12件繪畫、2件書法與3件攝影作品，今天送達日本東京青山國小，共同參與學校師生藝術展。圖／青山國小提供
分享

東京攝影

相關新聞

醒吾高中斷續欠薪 新北市府調解、控管

2019-11-14 23:55

教部新增補助 奧林匹亞獲獎生出席國際會議經濟艙機票

2019-11-14 16:45

醒吾高中欠薪 勞工局：調解約定發薪日

2019-11-14 14:52

老師幫學生取綽號「告狀小姐」 家長氣炸：配為人師表？

2019-11-14 14:28

從一個人到全班挺他！宜蘭公正國小拍出過動人生獲獎

2019-11-14 13:30

醒吾高中斷續欠薪1年 教師苦撐有人離職

2019-11-14 12:38

高中推動閱讀優秀老師 台中清水高中連二年獲獎

2019-11-14 12:10

台師大攜手氣象局 推國家級天氣訓練課程

2019-11-14 11:55

國小生現場寫「硬筆書法」 八德戶所即日起辦展到月底

2019-11-13 17:21

超感動！曾文家商餐管科學生3年學習 招待上百名家長

2019-11-13 15:39

小一生字寫不好老師撕毀 家長心疼：為何不用鼓勵？

2019-11-13 13:03

「冬季戀歌」調酒發威 女大生在世界國際廚藝大賽摘金

2019-11-13 10:26

影／超激勵！117公分侏儒症跑接力賽 成績倒數全班開心

2019-11-12 16:05

東泰高中電競隊代表台灣 將出征ISF世界高中電競大賽

2019-11-12 15:15

赴日參加RoboRAVE機器人大賽 南光中學摘亞軍

2019-11-12 14:58

投影設備不再笨重 「智能投影燈泡」輕鬆建立教學環境

2019-11-12 14:11

電子煙侵入國中校園 中市教局：有300多件通報

2019-11-12 14:05

這學校創新無人機、飛行微課程 可飛行模擬學生搶報名

2019-11-12 14:05

台中國小外師人數六都墊底 教局：明年增10人逐年趕上

2019-11-12 14:01

總爺藝文中心與麻豆國中師生合作 藝術品呈現在地歷史

2019-11-12 13:54

「鱷魚先生」來了 高雄大樹溪埔國小圍牆變美了

2019-11-12 07:38

「成寶」校園機器人誕生亮相 成功國小啟用機器人教學

2019-11-11 19:06

超活躍校友會 靜宜EMBA校友運動、慈善、講座樣樣來

2019-11-10 10:31

中央書局重新開張 林獻堂、郭雪湖、劉克襄記憶都有它

2019-11-10 00:15

東女校長校慶致詞只說14字 學生讚爆「就是要這樣」

2019-11-09 22:46

偏鄉小校打造阿美傳統屋 永豐國小獲大獎抱走500萬元

2019-11-09 14:39

動畫教室完工 觀音高中校園煥然一新

2019-11-09 13:23

我們廁所好漂亮！嘉義崇文創校121年 交趾陶美化外牆

2019-11-09 12:24

桃園中小學發明展 六和高中以「改良式輪椅」獲得特優

2019-11-08 19:48

陽明高中撤換校長爭議 宋慶瑋議會備詢「坦然面對」

2019-11-08 16:49

千人排字拍MV 鎮南國小全校總動員慶生

2019-11-08 12:39

南投縣國中小推廣BBC微型電腦 強化科技資訊教育

2019-11-08 10:38

多數縣市高中職免試入學 明年採計體適能

2019-11-08 00:25

桃市中小學發明展 涼椅改良成輪椅幫祖父分憂

2019-11-08 00:03

考太差自甩巴掌 女師管教過當

2019-11-07 23:20

文樂國小雙語繪本 傳承農芋文化

2019-11-07 23:09

發想自「我們與惡的距離」 她見異思「籤」奪第一名

2019-11-07 12:57

台南復興國中45歲 周子瑜祝賀母校

2019-11-06 23:40

嘉義縣高國中小學生 明年起上課有冷氣吹了

2019-11-06 17:49
看更多

熱門文章

救私校有絕招？ 學者：頂大轉私立

2019-11-14 21:03

在港學生紛紛返台中斷學業 成大傍晚提出緊急協助

2019-11-14 18:36

管中閔：台大除非校長同意 軍警不得入校

2019-11-15 14:33

管中閔：除非校長同意 軍警不能進入台大

2019-11-15 12:59

明年大學指考名額仍只有23％ 家長呼籲提高至五成

2019-11-15 12:03

台大校慶 管中閔盼百周年時學校已走出舊體制

2019-11-15 11:14

國際小學堂／RCEP全球規模最大 印度為何不簽

2019-11-15 01:00

紐時賞析／眼睛黏著螢幕 問題出在自己

2019-11-15 01:09

醒吾高中斷續欠薪 新北市府調解、控管

2019-11-14 23:55

讓香港大學生完成學業 靜宜大學出手助銜接

2019-11-15 16:31

在港台生返國人數增 私大也設轉學方案搶才

2019-11-15 15:19

高醫大國際姊妹校 已計畫赴港交換或交流學生都可轉讀

2019-11-15 11:32

因應反送中風暴 教育部成立留港台生就學專線

2019-11-15 13:47

台大91歲校慶 管中閔期許9年後走出舊教育體制

2019-11-15 14:20
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top