兩所「青山國小」相隔2400公里 跨海合辦師生藝術展

2019-11-15 18:19 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ／高雄即時報導



高雄市青山國小學童在世界地圖上，發現相隔2400公里的日本東京，也有一所公立「青山國小」，師生決定以「藝術為元素，交流為橋梁」，跨出國際交流的第一步。校長陳宜亨月前拜訪日本青山國小，達成以兩校師生可先行繪畫、書法、攝影作品為交流素材的共識，師生寄出12件繪畫、2件書法與3件攝影作品，今天送達日本東京青山國小，共同參與學校師生藝術展。

高雄小港青山國小師生團隊希望跨出國際交流的第一步，讓學生只要有一筆、一紙、一色料，就有機會跨國去交朋友，實現國際教育中「國際素養」的目標，但要選擇與哪國、哪校交流？採取什麼樣的交流方式？卻令大家傷透腦筋。

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陳宜亨說，有學生意外在世界地圖上，發現臨近的日本東京也有一所公立「青山國小」，這樣的交流應該很有意思，最後打動大家，在幾經評估可協助的人力資源後，決定主動邀請日本東京「青山小學校」，成為小港「青山國小」首次邁出國際藝術交流的對象學校。

今年初學校擬妥正式邀請中文稿及簡介，透過高苑科大林文傑博士、小港樂齡中心梅澤弘樹老師翻譯後，委請日本友人御厨正敬、原田美妙居間聯繫，取得東京青山小學校的應允面會。在家長會長陳婕穎及大家的支持下，陳宜亨7月再拜訪校長下城英和、副校長高須賀俊秀後，達成以兩校師生可先行繪畫、書法、攝影作品為交流素材」的共識。並由小港「青山國小」先分享師生作品，送往東京青山小學校，11月中旬在學生成果展覽會中展出。

小港青山國小經過公開徵選師生的繪畫、書法、攝影等創作稿件，從中選出12件繪畫、2件書法、3件攝影等作品，展開約2400公里旅程送抵東京青山國小，也預先錄製導覽影片上傳Youtube，並把網址https://www.youtube.com/watch?v=2ddZ016lcuc製作成QR code，將連同作品陳設於專屬攤位上，方便東京青山小學校親師生的連線點閱。

學童羅立昕畫的主題是「愛護動物」，以20種動物加上愛心手勢，邀請日本青山小學校的學生，不分國界共同愛護地球。張赫宸畫的是非洲鼓演出，因為這是青山國小的特色，希望台日的小朋友一起做朋友。陳俞恩畫出「最棒的遊樂場」，因為學校操場四周有濃密的樹蔭及大片彩繪牆，給人清新溫暖感覺，期待明年日本青山小學校師生能來學校參觀，享受校園芬多精。

學童張雅涵寫了一幅書法「青山常在、綠水長流」，希望這次青山同校名的國際交流，友誼能長長久久，像青山及綠水般永恆。